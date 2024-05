Detención de profesor BUAP por grabaciones indebidas en Feria de Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Escalera, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), fue detenido por el delito de ultrajes a la moral pública, tras ser exhibido durante la Feria de la entidad mientras grababa a mujeres por debajo de sus faldas.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado indicó que el investigador en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la BUAP, de 40 años, fue arrestado en las inmediaciones del Centro Expositor a petición de una de las víctimas que sorprendió al sospechoso cuando la grababa con una cámara colocada en su calzado.

"Ante el señalamiento por parte de la ciudadana, el varón fue presentado ante el Agente del Ministerio Público especializado en delitos sexuales", indicó la dependencia.

HECHOS

El hecho se registró el pasado 1 de mayo, cuando la denunciante se percató que Escalera se le acercó en repetidas ocasiones de manera "muy extraña" y colocaba su pie izquierdo entre sus piernas.

"Yo me encontraba con un vestido y al percatarme de ello no lo enfrenté directamente, pero queríamos cerciorarnos de lo que hacía, así que comenzamos a seguirlo dentro del Centro Expositor", indicó la joven.

Posteriormente, y como quedó registrado en una grabación difundida en redes sociales, el agresor fue pillado en el momento que intentaba grabar a otra joven en uno de los puestos de la Feria.

La denunciante entonces alertó a la otra víctima y encaró a Escalera, quien intentó huir; sin embargo, otro joven le obstruyó el paso y le dijo: "¿A dónde vas? Andas grabando con tu tenis".

Escalera continuó su paso mientras era seguido por el testigo, hasta que fue detenido por elementos de la SSP a las afueras de la Feria.

"Las autoridades en el lugar fueron súper amables y cálidas con su atención, levantaron nuestra declaración de los hechos para posteriormente trasladarnos al Ministerio Público al área de abuso sexual", indicó la denunciante en redes sociales.

No obstante, acusó que en el Ministerio Público también fue víctima de la violencia institucional.

"(En el Ministerio Público) las personas encargadas no fueron nada amables, además de que en diversas ocasiones me comentaban que era un proceso cansado y laborioso, que podía llegar a un acuerdo con el sujeto, a lo cual me negué rotundamente", señaló.

Además, indicó que la abogada de Escalera intentó llegar a un acuerdo con ella y le ofreció 10 mil pesos.

"Y aquí la pregunta, ¿mi dignidad vale eso? Por supuesto que me negué y comenté que seguiría con el proceso para que esté degenerado sexual no se fuera libre", sentenció.