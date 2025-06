Acusa Morena detenciones de representantes en Durango

Ciudad de México.- Morenistas denunciaron que elementos de la Policía Estatal y Municipal de Durango detuvieron a representantes generales de su partido de forma ilegal.

La líder nacional del partido, Luisa María Alcalde, acusó una jornada electoral marcada por la violencia, la intimidación y la intervención ilegal del Gobierno municipal de Lerdo y del Gobierno del Estado.

"Denunciamos que policías municipales intentaron detener al coordinador de campaña de nuestra candidata @FloraLeal7 en su espacio de campaña, además de detener a nuestros representantes de casillas.

"¿El responsable? Nada menos que el esposo de la candidata del PRIAN, Presidente Municipal usando la fuerza pública para torcer la voluntad popular, además de que es clara la compra del voto mediante códigos QR para validar los votos", posteó.

La dirigencia demandó al Gobierno estatal y local sacar las manos de la elección: "No vamos a permitir que la vieja política de amenazas y represión robe lo que el pueblo decide en las urnas".

En tanto, la diputada federal Gabriela Jiménez, quien se encuentra en el Estado para vigilar la elección, informó la detención de César Aviña González.

En un video, señaló que sin justificación alguna, los elementos policiacos pretendían llevarse el vehículo de Aviña González al corralón, a pesar de que ella les había mostrado el documento que lo acredita como representante general de Morena.

"Estamos aquí, en Durango, y el Ministerio Público y la Policía Estatal y Municipal de Durango tienen detenido nuestro representante general de Morena, no lo dejan trabajar, no lo dejan avanzar es de nombre César Aviña González", dijo.

Candidatos de Morena han acusado que el Gobierno estatal utiliza las corporaciones policiacas locales y municipales para amedrentar a integrantes de ese partido a través de detenciones que calificaron como ilegales.

Jiménez denunció que el Ministerio Público en el lugar se negó a identificarse, e incluso acusó a los policías locales de burlarse de las diputadas federales de Morena por hacer la denuncia.

"Dime, dime cómo te llamas, cuál es tu número de Ministerio Público, porque si no te identificas, entonces no eres. Identifícate, como yo ya me identifiqué", exige la legisladora sin obtener respuesta.

En otro video difundido por el partido se puede ver a quien, informaron, es otro representante general detenido en las inmediaciones de la plaza IV Centenario, ubicado en el centro de la capital duranguense, cuando trasladaban comida para los representantes de casilla.

De acuerdo con Morena, a éste le revisaron su automóvil y le retiraron su identificación oficial.

En el video se puede ver a tres patrullas de la Policía Estatal detenidas al lado de un auto que es inspeccionado por elementos de esa corporación.

En las imágenes se ve a policías armados revisando un par de cajas que sacaron del interior del vehículo, mientras que en la cajuela pueden verse paquetes que, de acuerdo con el partido guinda, son alimentos para sus representantes de casilla.

Ven menos afluencia de la esperada

Fuentes de la alianza PAN-PRI, indicaron que han observado menos participación ciudadana de la esperada.

Si bien la afluencia ha sido variada de casilla en casilla, en las ubicada en el centro de la ciudad no se han visto largas filas ni aglomeraciones.

Por ejemplo, en la casilla de la sección 189 del Distrito electoral 5, sólo una persona se encontraba emitiendo su voto.

Lo mismo sucedió en la casilla de la sección 210, en el Distrito federal 4, en donde no se encontraba un solo votante.

De acuerdo con Jorge Cardoza, habitantes de la capital, la participación ciudadana ha sido baja porque la ciudadanía está cansada de que los candidatos locales sólo se reciclan.

Recordó que el abanderado de la coalición Morena-PVEM-PT al Municipio de Durango, José Ramón Enríquez, no ha sido "leal", porque ha pasado de un partido a otro.

Enríquez ha sido candidato a la Alcaldía de Durango por Movimiento Ciudadano y fue Alcalde por el PAN en 2016, pero pidió licencia para competir por una senaduría por Morena en 2018.

Sobre Toño Ochoa, el candidato de la alianza PAN-PRI, dijo que no ha trabajado ni bien ni mal, sino que le está "tapando el ojo al macho".

Afirma PAN llevar ventaja en Lerdo

Dirigentes del PAN aseguraron que su candidata Susana Torrecillas mantiene una ventaja de al menos 10 puntos en la elección municipal de Lerdo, en Durango, donde actualmente gobierna su esposo, el priista Homero Martínez.

En conferencia de prensa, el consejero estatal panista, Raúl Villegas, acompañado por los diputados federales Federico Döring y Guillermo Anaya, señaló que, de mantenerse la tendencia observada en sus sondeos, Torrecillas resultará ganadora en una jornada con participación estimada entre el 45 y 47 por ciento del padrón.

Los legisladores indicaron que, tras recorrer diversas casillas en Lerdo, constataron un proceso tranquilo, con incidentes menores en lo municipal.

Sin embargo, señalaron que la elección judicial avanza con lentitud y con votantes que, aun con acordeón en mano, están batallando para sufragar.

Anaya calificó el proceso como "una gran farsa", mientras que Döring advirtió que estarán atentos a la cadena de custodia de los paquetes electorales a fin de que no sean manoseados.