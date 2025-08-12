Detenidos 59 policías de Cintalapa en operativo

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis

Fuerzas federales y estatales de seguridad detuvieron durante operativos de cateo a 59 agentes de la Policía Municipal de Cintalapa, incluido el director de esa corporación y 4 presuntos integrantes del Cártel Chiapas- Guatemala, informó la Fiscalía General del Estado.

Los policías, hombres y mujeres, así como el director de la Policía Municipal, Ulber N, fueron aprehendidos como presuntos responsables de los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa.

Por el delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana, militares y policías arrestaron a Fabiana N, de nacionalidad venezolana, y Andrés N, así como por el delito de narcomenudeo metanfetamina y marihuana detuvieron a Daniel N y Maximiliano N.

En cateos realizados en inmuebles ubicados en diferentes colonias de Cintalapa, entre ellos la comandancia municipal y uno más en el municipio de Jiquipilas, se aseguraron un arma de fuego calibre 9 mm con cargador y 16 cartuchos útiles; dos armas largas tipo AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62 mm, así como siete vehículos de diferentes marcas y modelos con placas de Chiapas y uno con placas de Ciudad de México.

También se aseguraron una motocicleta Vento con placas de Chiapas, una cuatrimoto modelo 2020, así como un ejemplar de jaguar.

Los agentes policíacos, y el director de la corporación están a disposición del fiscal del ministerio público para que determine su situación jurídica.

El despliegue, fue encabezado por la Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, de manera coordinada con la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, y con el apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las seis órdenes de cateo fueron liberadas por la jueza de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la región 01 para la atención de delitos no graves con sede en el municipio de Chiapa de Corzo.