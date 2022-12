Encuentra la Cofepris hongos en hospitales

El anuncio no está exento de polémica, ya que los familiares de las víctimas han interpuesto dos denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos: una contra la propia Cofepris y la otra contra la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), por no haber realizado los controles sanitarios necesarios para garantizar la seguridad de los centros de salud, presuntamente.

La fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, ha indicado que dos de los hospitales investigados no contaban con "farmacia establecida" y el almacenamiento de los fármacos no era correcto, según recoge el diario El Sol de Durango. "Uno de los refrigeradores solo tenía algodones para taparlo, lo que puede provocar un tema de contaminación. Uno de los quirófanos no contaba con un flujo de aire adecuado que sacara el aire, solamente era circulante y eso también puede causar un tema grave de contaminación", ha dicho. Los familiares de las víctimas ya han presentado más de 43 denuncias contra las clínicas en la Fiscalía.

NO HUBO CONTAMINACIÓN

Cofepris también volvió a asegurar que no hubo contaminación de origen en la bupivacaína, el anestésico local que se convirtió en el primer sospechoso de portar el hongo, de nombre científico Fusarium solani, que provocó el brote. El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, ha reafirmado esta versión en la conferencia diaria de prensa del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador:

"El mayormente sospechoso es un procedimiento de anestesia que se usó en múltiples procedimientos en varias pacientes, la mayoría mujeres pero también hombres y algún menor de edad. Esto es sujeto de un proceso de investigación múltiple: epidemiológica, sanitaria y judicial.

Se ha descartado también que los lotes de medicamento utilizados pudieran estar contaminados. La sospecha recae sobre los procedimientos de anestesia que se usaron en ese momento".