César Duarte asegura que la Conagua conocía permisos para presas

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ofreció este día una rueda de prensa junto con su equipo legal, para dar a conocer su postura referente al tema de las presas y represas que han sido destruidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su rancho El Saucito en el municipio de Balleza.

De acuerdo con lo que se dio a conocer por su equipo legal, están en espera de ser llamados a comparecer y apersonarse directamente en el rancho, para así poder determinar las acciones legales contra la Conagua, por la destrucción de las estructuras que estaban dentro del rancho y demás situaciones.

Además, se señaló que la información que se dio a conocer de forma oficial y a nivel nacional por parte de la Conagua, es incorrecta.

En ese mismo sentido se pronunció el exgobernador César Duarte, quien aseguró que la Conagua conocía de los permisos para esas presas.

"Es una exageración lo que plantearon. Tan conocía Conagua el permiso que dijeron que no existía, que en la boca del director de la Comisión Nacional del Agua apareció el número de 700 mil metros y no hay otro lugar de referencia de 700 mil metros más que el permiso otorgado en 1942 a mi papá, ¿si dicen que no existe de dónde sacaron el número? Ellos mismos ahí se evidencian de qué están mintiendo", dijo Duarte.

Aseguró en ese sentido, que existe manipuleo y mentira por parte de la Conagua, ya que tanto él como sus abogados, afirman que existen permisos correspondientes desde 1942 para los presones y que fueron destruidos por la Comisión en el rancho.

"La Conagua no da con unas presas, no se encuentra en las últimas semanas con unos pozos o con un pozo sin permiso, la Conagua, desde el 21 de octubre del 2016 levanta un acta de inspección en el rancho El Saucito, derivado de esta inspección hay lo siguiente:

Lo primero es con respecto al libre alumbramiento o al pozo que se tiene ahí, que dice que está sin concesiones. Lo que debemos de resaltar es que este pozo está en una zona de libre alumbramiento que está zona de registro el pozo donde más que un permiso es un registro. La misma ley de aguas nacionales les permite a todos los mexicanos alumbrar en determinadas zonas. Esos permisos de libre alumbramiento se terminó hasta el 2013", explicó en parte de la conferencia equipo de abogados del exgobernador.

Por su parte, César Duarte refirió que el pozo lo construyó su padre cuando hubo una sequía similar a la de este año en Chihuahua, por lo cual el uso de este era exclusivo para las personas que habitan en el rancho.

"Ese pozo exclusivamente era para darle agua a las gentes que viven en el rancho, es decir, los vaqueros, sus familias, para eso era ese pozo. No era otra cosa, era agua potable, para la casa, y tiene el reconocimiento de Conagua desde el 2006 y fue hecho el libre alumbramiento como se hace en todos los pozos que están en esa condición porque como se hicieron los presones, no hay manera en Chihuahua de hacer ganadería si no hay presones, si no hay retención de agua", explicó Duarte en una de sus participaciones.

Duarte señala a dos senadores

Además, señaló a dos senadores, de los cuales no dio el nombre, de haber orquestado la acción en el rancho El Saucito.

"Es increíble que nos representen personas que en su vida han sido productores o productivos, que solo saben destruir. El par de senadores que encabezaron este movimiento no tienen idea de lo que están hablando, cuando dicen que el pozo y que me robé el agua y me quedé con ella. Esa presa lo que se ve de concreto encima, se le hizo un revestimiento un mantenimiento aquí hay personas que saben que por más de 115 años esa presa existe, esa presa la hizo mi bisabuelo y esa presa se le dio mantenimiento mucho tiempo, pero por lo antiguo que es, se le tuvo que revestir con concreto", añadió el exmandatario.

Dijo que la presa del rancho de su propiedad, es mucho más pequeña que la presa El Rejón, por lo cual es un preson para el abrevadero del ganado.

"A los únicos que afectaron con esta acción la Conagua, es a los vecinos que históricamente desde que existe el preson se les ha dado permiso porque en esa zona no hay cuerpos de agua. A los vecinos de más arriba y a los vecinos de ambos lados, incluso a acceder al agua en la sequía que es el caso, incluso a los animales hay quejas en todos lados ahorita en el municipio de Balleza de que cruzan los animales y tienen que llegar al agua y no hay", afirmó Duarte.

Aseguró que el cuerpo de agua había servido también como único espacio, para cargar pipas y atender los incendios forestales en las cercanías.

"Es decir, la afectación que se hizo es enorme, el daño que están haciendo es mucho y no hay un solo productor agrícola que haya sido afectado. Además, decirles que esa agua si no existiera ese preson, llega el temporal de lluvias corre el arroyo y se acabó. Es decir, todos los ranchos ganaderos de Chihuahua tienen estos mecanismos para conservar agua cerca de donde están los pastos", agregó el exgobernador.

Duarte aseguró que a la fecha él sigue saliendo a la calle en Chihuahua, maneja su propio vehículo y cumple con las responsabilidades legales que tiene de la libertad condicional con la que cuenta.

"Yo me dediqué a sembrar obras, acciones, resultados para los chihuahuenses y hay otros que solo sembraron discordia, odio y pues cada quien cosecha lo que siembra", dijo Duarte.

El equipo legal del exmandatario comentó también que su representado no ha logrado ingresar al rancho El Saucito desde el 2017, por lo cual cualquier situación de ganado y del propio bien inmueble es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) y ahora de la Fiscalía General de la República (FGR).