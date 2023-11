Despiden a Xóchitl en Senado: 'No la vayas a cruzazulear'

CIUDAD DE MÉXICO .-Con el "orgullo del deber cumplido" y con "la frente en alto", Xóchitl Gálvez solicitó licencia por "tiempo indefinido" como senadora para preparar el arranque de la precampaña a la Presidencia de la República.

Pasadas las cuatro horas de la tarde, la abanderada del Frente Amplio por México ocupaba por última vez la tribuna y dejaba un mensaje a la bancada de Morena: "el próximo año serán Oposición, pero no seremos tan malos como ustedes lo fueron. Yo sí me voy a portar bien. No me moverá la venganza...".

También formularía un llamado a la unidad de México: "dejemos atrás la polarización y la confrontación. En México las cosas no marchan bien, no hagamos oídos sordos...".

En los primeros minutos del lunes 20, la hidalguense departirá en Coyuca de Benítez con los damnificados del huracán "Otis". Al mediodía, tomará un vuelo hacia Ciudad Juárez, Chihuahua, para arrancar formalmente su precampaña.

"No la vayas a cruzazulear", le dijo el senador Germán Martínez, del Grupo Plural. "Aquí tienes a un soldado. Yo también voy a votar por ti...".

"Yo he conocido a una mujer exageradamente auténtica. Me voy a morir en la raya, porque Veracruz te necesita", la arropó la jarocha Indira de Jesús San Román, de Acción Nacional.

Josefina Vázquez Mota, panista que forma parte del equipo de campaña de la aspirante, le auguró a Xóchitl que saldría "por la puerta grande".

Gustavo Madero, del Grupo Plural, le dijo a Gálvez que estaba "ansioso" porque recorriese la República "y de que la gente vea en ese noble corazón los sueños y la esperanza de un mejor País".

Por el PRI, Manuel Añorve aseguró que será "una gran Presidenta".

Los morenistas Alejandro Rojas Díaz Durán y Malú Micher tuvieron palabras para Xóchitl.

"No dejes que nadie decida por ti. Tú vas a ser la dueña de esa campaña. Manténte. Sigue soñando. No te puedo decir que ganes, pero sí te puedo decir que des una buena batalla. Échale muchas ganas...", expresó Micher.

"Vamos a dar muchas batallas", la previno Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural.

La bancada panista recibió a Xóchitl con mariachis y un pastel.

La emecista Verónica Delgadillo también solicitó licencia para buscar la Alcaldía de Guadalajara.