Buscan alternativas para salvar ajolotes

Por: Agencia Reforma

Diciembre 01, 2024 -

Una proyección matemática advirtió un futuro desesperanzador para los ajolotes que habitan en los canales de Xochimilco: en el año 2025 podrían desaparecer.

El censo de esta especie en 1998 apuntó hasta 6 mil ejemplares, pero 15 años despué la población se redujo a sólo 36.

La especialista del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, Tania Porras, precisó que es en la vida silvestre, fuera de los espacios restaurados, que este anfibio podría desaparecer.

En ese sentido, consideró necesario generar un banco de resguardo de material genético, el cual permita reproducirlo.

De las 17 especies de ajolotes en México, el Ambystoma mexicanum se encuentra clasificado en riesgo crítico de extinción y subsiste con un plan encabezado por el investigador del Instituto de Biología, Luis Zambrano, en un hábitat restaurado en canales y chinampas.

"Sin embargo, los esfuerzos de recuperación se ven obstaculizados por la falta de información sobre la biología de las células germinales primordiales", subrayó Porras.

Durante un seminario del Departamento de Bioquímica, explicó que el agua contaminada por los drenajes en los canales, la presencia de la tilapia y la carpa, depredadores, así como la presión urbana mantienen en descenso la población del ajolote.

"La caracterización del linaje germinal y su seguimiento durante el desarrollo embrionario es necesaria, ya que esto es crucial para la perpetuación de la especie", apuntó en un estudio.

Mientras que Zambrano explicó que el planteamiento de Porras enriquece los trabajos para revertir el riesgo de extinción, el cual persistirá en tanto Xochimilco siga en urbanización.

"Se necesita entender que la causa es el problema del hábitat, la contaminación del agua, las especies introducidas, darnos cuenta que el problema es la intervención del ser humano", precisó.

El 22 de noviembre reiniciará la campaña Adopta un Axolote, para involucrar a ciudadanos con aportaciones destinadas a ampliar los espacios restaurados, en donde se conservarán los ejemplares reproducidos dentro los canales de Xochimilco, cada uno de los cuales tendrá un tutor.

"Si la interpretación es: se va a extinguir, era su destino, pues sigamos poniendo canchas de futbol, antros, usando pesticidas en Xochimilco", puntualizó el experto.

Investigar la embriología y entender cómo se regenera el sistema reproductivo, así como la reconstitución de otras partes del cuerpo del ajolote, contribuye con los esfuerzos de conservación, no así decisiones tomadas por las autoridades, como regularizar la urbanización, detalló.

"Estas regularizaciones me preocupan, no porque no se le tenga que dar vivienda a las personas, sino porque debería ser una vivienda digna" subrayó.

Características

Es un anfibio que mide de 15 a 30 centímetros.

Son animales de sangre fría.

Vive la mayor parte del tiempo dentro del agua.

Son muy sensibles a los cambios en su entorno, es por ello que son indicador de la calidad del hábitat.

Respiran a través de branquias.

Su resistencia

En febrero fueron encontrados 59 huevos de ajolote en un arroyo de montaña.

Se localizaron en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre "El Pantano", en el Desierto de los Leones.

El ajolote de montaña es una de las dos especies con presencia en la Capital.

Su población ha decaído debido a la contaminación del agua.

También influye el aumento de temperaturas.

Así como la introducción a su habitat de especies como la tilapia y la carpa.

17 especies de ajolotes hay en México.