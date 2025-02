Ballester y Safa inspiran a nuevos golfistas en Puerto Vallarta

José Luis Ballester y José Antonio Safa, dos de las grandes promesas del golf, tomaron el rol de mentores al impartir una clínica especial para niños de Puerto Vallarta, justo antes del arranque del México Open At Vidanta 2025. Con su experiencia y pasión por el deporte, estos jugadores compartieron sus secretos con los futuros "campeones" del golf.

Javier Vázquez y Josué Yair Santiago fueron los afortunados en recibir la valiosa retroalimentación de los golfistas. Los chicos no perdieron detalle de cada consejo, desde cómo sostener el palo hasta los trucos para analizar el hoyo y pegarle a la pelota como profesionales.

First Tee México, que lleva ocho años impulsando el desarrollo de nuevos talentos, sigue demostrando por qué es la base perfecta para que los jóvenes no solo se conviertan en atletas de alto rendimiento, sino también en mejores personas. Un trabajo que va más allá del golf.

Para José Luis Ballester, golfista español que en su momento formó parte de First Tee Papago, fue un momento muy emotivo ver el interés y las ganas de los jóvenes por aprender y sumergirse en la cultura del golf: "Todo empieza con ese primer profesional (sueño), el club, las federaciones, pero la primera iniciativa son los padres o ese tío que te enseña el deporte. En mi caso fue así y gracias a Dios, estoy aquí".

Algo que ha aprendido en el golf el originario de Castellón de la Plana, España, es ser disciplinado y comprometerse en todo lo que haga: "Esa disciplina diaria vino desde pequeño, me lo inculcaron mis padres. Me enseñaron que uno debe hacer las cosas con dedicación, al cien, no solo en el mundo deportivo, sino en el laboral o cualquier aspecto de la vida que te quieras dedicar, debes hacer al cien por cien".

Siguiendo esa misma línea de aprendizaje y enseñanza, el jugador mexicano José Antonio Safa, reconoció que la disciplina es la base de todo: "Si realmente quieres algo, trabajas por ello. Cada día te levantas para alcanzar tu sueño", expresó.