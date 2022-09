Descartan atentado en explosión que mata a 3 escoltas

En rueda de prensa, peritos que participaron en el sitio de la explosión afirmaron que no encontraron restos de explosivos ni evidencias de un atentado, y sí indicios de un estallido por combinación equilibrada de oxígeno y gas LP.

"No es un atentado. No es objeto de un grupo delincuencial, no es otra cosa más que un accidente, accidente ligado a la falta de previsión y de cuidado", afirmó Márquez Guevara.

Alejandro de la Rosa Mendoza, Coordinador de Servicios Periciales en la Región Sureste y perito en explosivos, dijo que desde temprano analizaron minuciosamente los escombros de la casa en busca de un artefacto que haya detonado, ya sea de un artefacto iniciador, su posible fuente de poder, algún posible contenedor y metralla.

"Desde el momento en que llegamos hasta las 11:57 de la noche no encontramos ningún indicio que nos indique algún explosivo externo, entonces se descarta por completo esta hipótesis", afirmó.

Con base en los planos de la vivienda que colapsó, los peritos determinaron que el punto donde se originó la explosión fue en la cocina, donde encontraron una perilla abierta.

Los escombros en la vivienda ya fueron retirados.

"Se dio una fuga en la cocina, según los planos arquitectónicos que nos dieron, ahí estaba la cocina, aquí encontramos la estufa, en el lugar nos dimos cuenta que una de las perillas estaba abierta, es decir, ésta era la fuente de combustible", indicó una perito química.

"Los resultados de mis estudios y de mis compañeros en conjunto, sí, ponen fin a una especulación de un atentado. Aquí hubo una fuga de gas, entró en un equilibrio estequeométrico con el oxígeno que había en la vivienda y en contacto con una fuente de calor que aún es desconocida. Pero puede ser desde el encendido de un foco, la fricción entre dos objetos o la estática que tenemos nosotros, esta pudo ser la fuente de calor que pudo dar paso a la explosión".

En base a la necropsia de los tres escoltas, el Fiscal dijo que Jesús Alejandro Zamora murió por traumatismo craneoencefálico debido al derrumbe; Ricardo Ángel Hilario murió por asfixia por compresión torácica, es decir, también por el derrumbe, y Alejandro Saavedra falleció por asfixia por obstrucción de vías aéreas por quemadura.

"Este último es el que se asume que hizo el punto de ignición porque además se encontraba en el lugar de la cocina, propiamente en la estufa", dijo el Fiscal

La noche del jueves, a través de redes sociales, circuló un mensaje presuntamente emitido por una organización criminal que se atribuía la autoría de un posible atentado en el domicilio de los escoltas del Fiscal.

Al respecto, Márquez Guevara consideró que grupos delictivos, quizá menores, buscan aprovechar la coyuntura para generar la percepción de debilidad en la autoridad.

"Es importante analizar que cada vez que ocurre un evento que tiene que ver con la seguridad, se especula, pero a quien más le conviene este tema de la especulación son a las personas que delinquen, ¿por qué?, porque eventualmente presenta a alguna autoridad como vulnerada, entonces, en esa medida suponen que hay una disminución en el tema de las fuerzas de seguridad", explicó.

"Aquí no hay absolutamente ningún indicio que nos permita advertir que se trate de un atentado".