Descarta AMLO derrota

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal consideró que es un triunfo también para la política porque se avanzan en el combate a la simulación.

"Es espléndido un momento así, en donde los que se dicen representantes populares votan por Iberdrola, ¿Cuándo se va a volver a ver una cosa de este tipo? Es un momento estelar. Es triste porque uno quisiera (que se aprobara), no a los mexicanos, la mayoría están muy claros, sino la traición de la llamada clase política porque carecen de ideales, principios, y lo que no suena lógico, suena metálico, les interesa mucho el dinero, no tienen convicciones, no le tienen amor el pueblo. Como dice la canción de Rubén Blades quien no quiere a su patria no quiere a su madre".

Rechazó que la votación sea un revés para su gobierno, pues, expuso, una encuesta lo coloca en segundo lugar entre los 21 presidentes más respaldados del mundo.