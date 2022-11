Descalifica Morena marcha y a Woldenberg

Delgado afirmó que quienes están en contra de la reforma electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en realidad desprecian el anhelo del pueblo de vivir en una auténtica democracia.

El dirigente morenista consideró que la "supuesta" marcha a favor del INE en realidad es la defensa a una cúpula electoral encabezados por algunos consejeros adictos a los lujos y a los privilegios.

Aseguró que la reforma electoral del Ejecutivo federal no plantea la desaparición del INE, sino que busca reforzarlo, darle más poder al pueblo y que la política cueste menos.

"Es tiempo de definiciones, mientras las y los mexicanos una y otra vez manifiestan su deseo de cambio, el grupo conservador se resiste precisamente cambiar, a vivir en una auténtica democracia. Quieren mantener vigentes las prácticas del antiguo régimen y seguir manipulando a las autoridades electorales porque se creen dueños de la democracia en este País", dijo.

Delgado señaló que con su voto por la reforma electoral, los diferentes grupos parlamentarios tendrán la oportunidad de decidir si están del lado de la gente o responden a los intereses de aquellos que quieren regresar a un pasado en dónde se podían cometer fraudes electorales, manipular el voto y seguir saqueando al País.

"El gran error de la Oposición es subestimar a la gente, creer que no tiene criterio, que no está informada ni politizada y que no tiene la madurez política suficiente para ser participe de las decisiones más importantes para nuestra nación. Hecho que únicamente refleja su clasismo, porque el pueblo ya despertó y es más capaz que muchos de la derecha", afirmó.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, calificó el discurso de Woldenberg al término de la marcha como demagógico, falaz y manipulador.

Mier se refirió a la movilización como una escenificación y minimizó el número de asistentes

"El discurso de Woldenberg fue una pieza de demagogia, mentiras y manipulación, o simplemente una brutal distorsión de la realidad, producto de un narcisismo supino. En todo caso, eran más años de cárcel juntos Fox, PRIANRD y compañía, que los asistentes a la escenificación", indicó a través de su cuenta de Twitter.