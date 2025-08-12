Inversión de 20 mil millones de pesos para desarrollo hotelero en Nayarit

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció una inversión histórica de 20 mil millones de pesos destinada al desarrollo hotelero y de servicios en el destino turístico de Bahía de Banderas, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en la región.

El mandatario destacó que esta millonaria inversión refleja la confianza que los inversionistas tienen en Nayarit, gracias a las condiciones de seguridad y a la estabilidad económica que se mantienen en el estado.

El proyecto contempla principalmente el desarrollo de infraestructura hotelera, junto con servicios estratégicos como atención médica, acciones de sustentabilidad ambiental, plantas desalinizadoras de agua para beneficio de las comunidades locales y espacios de confort para turistas, especialmente aquellos que eligen Nayarit como destino de retiro.

Navarro Quintero subrayó el compromiso de priorizar la contratación de empresas y profesionistas locales, generando así una amplia derrama económica que beneficiará directamente a la población nayarita.

"Es una inversión enorme que generará un sinnúmero de empleos; hemos hecho un compromiso formal para consumir con las empresas locales y contratar a profesionistas y trabajadores de la región", afirmó el gobernador.

Asimismo, destacó que estas acciones fortalecerán la infraestructura turística y de servicios, consolidando a Nayarit como un referente nacional en atracción de inversiones, con un desarrollo económico incluyente, sustentable y seguro.

Con esta inversión, Bahía de Banderas se posiciona como un destino de alto impacto económico y social, impulsando no solo el turismo sino también el bienestar de sus comunidades.