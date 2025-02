Problema de desabasto de medicamentos en Clínica Municipal de Monterrey

MONTERREY, NL.- Aunque el municipio de Monterrey adjudicó una licitación por hasta 220 millones de pesos para el servicio de farmacia y suministro de medicamentos, la Asociación de Oficiales de Tránsito Activos, Pensionados y Jubilados de Monterrey denunció la falta de fármacos en la Clínica Municipal.

Como líder de la asociación, Carlos Eligio Álvarez, aseguró que a diario recibe constantes reportes de los derechohabientes sobre el desabasto que hay en la unidad médica, encabezada por el doctor Lucas Octavio Tijerina, ubicada en Cumbres, primer sector.

Incluso criticó que el problema se esté dando cuando la Administración descuenta a los empleados activos y jubilados del municipio cerca de 10 millones de pesos mensuales por el concepto de Servicio Médico.

"Ya tiene tiempo que hay desabasto general de medicamentos, hemos recurrido mediante un oficio dirigido a la Presidencia Municipal para que el Jefe de Compras le ponga atención a la Clínica", expuso el líder de los jubilados.

"No hay medicamentos, son puros vales los que te dan para que vuelvas a los cinco ó seis días a recoger el medicamento si es que ya llegó, y así te la pasas sin la insulina o los médicos necesarios, sobretodo para nosotros los pensionados y jubilados que ya estamos más viejos".

Sin saber que hablaban con un reportero de EL NORTE, trabajadores de la clínica reconocieron que estaban enfrentando un problema por la falta de medicinas.

"Hay que ver por qué el proveedor no está surtiendo", dijo uno de los encargados al cuestionar la falta de medicamentos, "no me dicen la razón... únicamente no me mandan nada (de medicina) "Tengo encima a toda la gente, preguntándome... ya hay una problemática, ya se hizo la bola de nieve más grande".

El pasado 17 de diciembre, la Dirección de Adquisiciones adjudicó un contrato por hasta 220 millones de pesos a la empresa Hisa Farmacéutica, por el servicio de farmacia.

A través de una ficha informativa, el municipio de Monterrey descartó que exista desabasto, y señaló que el proveedor es el mismo que dio servicio, a 21 mil 950 afiliados, desde la pasada Administración.