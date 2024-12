México rechazaría a deportados: Sólo aceptará a connacionales

Claudia Sheinbaum explicó que, actualmente, existe un acuerdo con el Presidente Joe Biden para que su Gobierno se haga responsable de repatriar a los viajeros en situación irregular, pero no a territorio mexicano, sino a los países de donde fueron expulsados.

Por: El Mañana Staff

Diciembre 06, 2024 -

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pedirán a su futuro homólogo de Estados Unidos, Donald Trump que, en caso de deportaciones, su Gobierno envíe a los migrantes directamente a sus países de origen.

La Mandataria federal explicó que actualmente existe un acuerdo con el Presidente Joe Biden para que su Gobierno se haga responsable de repatriar a los viajeros en situación irregular, pero no a territorio mexicano, sino a los países de donde fueron expulsados.

"Hay un acuerdo actual con la Administración del Presidente Biden, en donde, para muchas de las nacionalidades ellos directamente los envían vía aérea a sus países de origen. Ahí en donde no tienen una relación directa (EU con algunas naciones) hay un acuerdo también para que contribuyan desde México a enviar a las personas a sus países de origen", indicó.

"Evidentemente, nosotros somos solidarios con todos y con todas, pero nuestra principal función es recibir a las y los mexicanos. Y esperamos tener un acuerdo con la Administración Trump en caso de que haya estas deportaciones, para que ellos también envíen a sus países de origen a las personas que vienen de otros países".

La titular del Ejecutivo federal confirmó que el próximo martes sostendrá una reunión con las y los gobernadores fronterizos con la finalidad de alistar un plan, en caso de que el republicano cumpla con sus amenazas de deportar a los connacionales.

Explicó que el encuentro se llevará a cabo en Acapulco, en el marco de la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que sesionará en ese puerto.

"Apenas ayer (miércoles) acordamos, tuvimos gabinete nosotros y ahí la Secretaria de Gobernación va a convocar a la gobernadora de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para poder tener esta reunión en donde nos pongamos de acuerdo cómo recibir a nuestros paisanos y paisanas en caso de que haya una deportación masiva", manifestó.

"Ya lo informaremos, estamos trabajando en ello; hay una parte que tiene que ver con los consulados, otra parte que tiene que ver con el trabajo que tenemos que hacer en México; esperamos que no ocurra, pero si llega a ocurrir, pues estar preparados para recibirles".

La futura Administración Trump preparó una lista de naciones a los que podría enviar a los migrantes deportados si sus países de origen se rehúsan a aceptarlos, según publicó NBC News, citando a tres fuentes con conocimiento de los temas.

En la lista figuran Islas Turcas y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada.

"No hemos recibido ninguna comunicación oficial ni oficiosa sobre dicha propuesta. Además, a la luz del Derecho Internacional, no tenemos obligación de recibir deportados de otras nacionalidades que no sean la panameña", reclamó el gobierno de Panamá.