Llega avión con migrantes deportados de EU a Chiapas

Un avión con 137 migrantes de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, procedente de los Estados Unidos, llegó esta mañana al aeropuerto de Tapachula, pero las deportaciones continuarán durante el viernes y sábado, anunció el Instituto Nacional de Migración (INM).

El comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, informó que en las últimas semanas han sido deportados 12 mil 255 mexicanos desde los Estados Unidos y tres mil 344 extranjeros, pero solo el jueves llegaron 357 mexicanos.

Por ahora, no se espera que hacia el aeropuerto de Tapachula lleguen deportados de otros países. "No, en estos vuelos no", explicó el funcionario federal que llegó a Chiapas para constatar el regreso de los mexicanos que fueron detenidos en los Estados Unidos.

Dijo que a los retornados no volvieron encadenados de los pies o esposados "Son tratados con humanismo, con respeto a los derechos humanos, con calor humano, que es lo que nosotros estamos realizando", agregó.

A su arribo, a los extranjeros ya los esperaban camiones de la Secretaría de Salud, de la llamada caravana de la salud, para brindarles atención, si así lo requieren, pero se les ofreció transporte, para que vuelvan a sus lugares de origen.

Luego dijo, que en Chiapas, a raíz de la política migratoria que implementó Donald Trump, ha bajado el flujo migratorio, hasta en un 90%.