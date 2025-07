Julio César Chávez Jr. investigado por FGR desde 2019 según Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que Julio César Chávez Junior, era investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde el año 2019, por el delito de delincuencia organizada, particularmente por tráfico de armas y tráfico de drogas.

En la conferencia mañanera de este viernes, puntualizó que el gobierno mexicano buscará deportar al boxeador para que sea sentenciado en territorio nacional.

"Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019, se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023, y lo que nos informaron el día de hoy en el gabinete es que la mayoría del tiempo estaba allá en los Estados Unidos, entonces, en parte la detención tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México y se espera que pueda ver una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México, en ese proceso está trabajando la Fiscalía General de la República", declaró.

La titular del ejecutivo reconoció que no conocía sobre la indagatoria de Chávez Junior.

"No, personalmente no tenía conocimiento, ayer en cuanto salió en la noticia nos comunicamos con la fiscalía y el fiscal me dijo 'sí tiene una orden de aprehensión en México'", expuso.