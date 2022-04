Denuncian desinterés en ciberseguridad

Para expertos, las brechas de seguridad están desatendidas en las instancias de Gobierno, ya que incluso el SAT ha reconocido la detección de 40 mil personas que tienen acceso a la información del fisco y que no están reconocidas.

"Hay un total desinterés por la seguridad en las dependencias de este Gobierno. No ha bastado con las vulneraciones a Pemex, Lotería Nacional, Banxico, en diferentes momentos y de diferentes formas.

"En este caso del SAT, ellos mencionan que han adquirido mucha tecnología para protegerse, lo cual indica que o aun cuando tienen la tecnología no la han instalado, no saben cómo instalarla o no saben cómo operar", dijo Víctor Ruiz, especialista en ciberseguridad.