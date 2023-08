Denuncia el GIEI un bloqueo del gobierno

La información se ha dado conocer solo parcialmente y las autoridades han enfrentado presiones para impedir que salga a la luz toda la verdad. Así lo ha señalado este lunes el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su mensaje de despedida, después de que anunciara la semana pasada su salida definitiva de México y de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. "El caso no se cierra porque no siga el GIEI en la actualidad. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos", señalaron en un comunicado. Cuestionado por la falta de resultados a casi nueve años del crimen, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, negó en su conferencia mañanera que su Gobierno le haya fallado a las familias de las víctimas. "Hemos hecho todo y vamos a seguir trabajando", señaló el mandatario.

"La documentación entregada, a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores", señalaron el español Carlos Beristáin y la colombiana Ángela Buitrago, miembros del equipo de trabajó que realizó las investigaciones en paralelo a las autoridades. El GIEI se ha manifestado en varias ocasiones contra los bloqueos y las limitaciones que han interferido con las pesquisas, así como la protección que ha dado impunidad a actores clave para esclarecer el caso Ayotzinapa. "El caso y los propios fiscales de la Unidad Especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad", agregaron.

Tras presentar el último de seis informes, que apuntaba directamente a la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes, López Obrador rechazó hace unos días que los militares hayan bloqueado los avances en el caso. "No hay impunidad, no es cierto que la Marina y la Defensa no estén ayudando. Si se ha avanzado, es precisamente por la colaboración", respondió.

El presidente impidió que Luis Cresencio Sandoval, el secretario de Defensa, contestara preguntas de los medios de comunicación sobre las investigaciones, recalcó que él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y acusó una campaña del GIEI, que se ha ganado la confianza de los padres de los desaparecidos, contra el Ejército. "Si fuese cierto lo que ellos sostienen no estarían dos generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y otros elementos", reviró.