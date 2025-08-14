Persecución y tiroteo tras crimen de policía en Tlayacapan

Un elemento de la Policía Morelos, adscrito al Pueblo Mágico de Tlayacapan, fue asesinado a balazos por un sujeto que posteriormente fue perseguido por la fuerza pública y abatido en un intercambio de disparos de arma de fuego.

El crimen del elemento policial ocurrió aproximadamente a las 07:50 horas en calles del barrio de Santa Ana, donde fue atacado a balazos por un sujeto que viajaba en una motocicleta. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que ya no contaba con signos de vida.

Sus compañeros policías identificaron al homicida y lo siguieron hasta la carretera Totolapan–Tlayacapan, a la altura de la colonia San Andrés. Cuando se percató del seguimiento disparó contra los efectivos policiales y en un cruce de balazos fue abatido.

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, dijo que el homicida llevaba un arma corta calibre 9 milímetros, nueva.

"Es un arma del agresor, un arma nueva, no es un arma usada, entonces podría ser de quizás de algún grupo...", afirmó.

En lo que va de esta administración estatal cuatro policías han sido asesinados de los cuales tres estaban asignados al municipio de Yautepec y presuntamente tenían vínculos con la delincuencia organizada.

El secretario de Seguridad Pública dijo que hace falta designar a cinco secretarios de seguridad en los municipios, debido a que no han aprobado los exámenes de control de confianza.