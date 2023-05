En Toluca empezamos a darle la vuelta.- Del Moral

"Hoy me entregaron la nueva encuesta, el valle de Toluca, por su servidora, ya no sólo está empatado, vamos arriba y aquí en Toluca empezamos a darle la vuelta a todo el estado", afirmó.

Toluca, México

"Las encuestas no votan y lo voy a decir con absoluta responsabilidad, lo que ellos quieren es generar una percepción, porque hace dos días ya dijeron que si nosotros ganamos es un fraude, que no se equivoquen, los mexiquenses no somos ni nuevos ni tontos y vamos a hacer uso del derecho que nos corresponde al salir a votar".

La candidata prometió a los empresarios la creación de un fideicomiso que promueva la competitividad sin crear nuevos impuestos y dar mantenimiento a los parques industriales.

También vigilar el comportamiento de servidores públicos para evitar actos de corrupción, actividades económicas preautorizadas y regularización de negocios, así como trámites eficientes.

Además, Del Moral ofreció apoyos a pequeñas y medianas empresas; dar fortaleza al Instituto Mexiquense del Emprendedor; impulsar el programa Créditos a la Palabra para emprendedores y mujeres; y la regularización de comercio informal en puestos fijos.