Se deslinda Clara Brugada del despinte de bardas de García Harfuch

A través de su cuenta de X, llamó a sus simpatizantes a que muestren su apoyo en la encuesta interna que se realizará en próximos días, y a evitar la guerra sucia.

"Desconozco el origen de las pintas que han aparecido en diversas zonas de la Ciudad, tanto a mi favor, como borrando las anteriores con mensajes a favor de otras personas. Me deslindo de este tipo de acciones y llamo a mis simpatizantes a mostrar su apoyo en la encuesta que los próximos días llevará a cabo #Morena. Lo he dicho ya en varias ocasiones, en nuestro movimiento no cabe la guerra sucia. Vamos en un proceso unitario para defender la Cuarta Transformación en la Ciudad de México", escribió.