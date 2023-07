Condiciona Creel dejar Presidencia de Cámara

CIUDAD DE MÉXICO

Además, anunció que presentará demanda de daño moral contra el diputado de Morena, Alejandro Robles, quien en la víspera lo acusó de desviar recursos de la Cámara por buscar la candidatura presidencial.

En la sesión de la Comisión Permanente, legisladores de Morena exigieron a Creel que pida licencia y, con ello, deje libre la presidencia de la Cámara.

Argumentaron que el Tribunal Electoral, al validar los procesos internos de Morena y de la Oposición, estableció que debían dejar el cargo los aspirantes que fueran servidores públicos.

"No necesito ir lejos para evidenciar su corrupción, aquí está un candidato, un postulante de Va por México haciendo proselitismo en este Pleno. Inadmisible, inadmisible.

"Se ríen, pero yo no me imagino a mi compañero Fernández Noroña, a los compañeros del PT, no me imagino a nuestros compañeros haciendo campaña desde la tribuna", señaló Alejandro Robles al Creel.

Señaló que las "corcholatas" sí dejaron sus cargos, para poder participar en el proceso interno de Morena.

"Pero ahí está Mancera, ahí está Beatriz Paredes, ahí está Xóchitl Gálvez, ahí está Santiago Creel, no tienen vergüenza y todavía vienen aquí a injuriar al Presidente de la República", reclamó.

Creel respondió a los morenistas que si quieren removerlo de la presidencia de la Cámara, que junten los votos de la mayoría calificada para lograrlo.

"Remuévanme o garanticen que la vicepresidenta panista quede en su calidad de Presidenta y esto para que se respete el lugar que tiene mi partido", dijo sobre dejar la representación de la Cámara a la vicepresidenta del PAN, Noemí Luna.

Aseguró que ejercía sus facultades de la Presidencia de la Mesa Directiva con plena transparencia.

"Diputado Robles, no pierda su tiempo haciendo denuncias (penales) y a la Contraloría, le cuesta al Estado mexicano.

"Diputado Robles, no pierda su tiempo haciendo denuncias (penales) y a la Contraloría, le cuesta al Estado mexicano.

"No venga a decir sandeces. Lo voy a denunciar por daño moral, ¿y sabe para qué? Para que el dinero, fíjese muy bien, para que el dinero que cuesta a la Fiscalía General y a la Contraloría, de lo que usted ha hecho, el dinero que le voy a ganar a usted en un daño moral, se los voy a regresar para que el Estado mexicano no pierda", señaló Creel, quien tiene un despacho jurídico.





Tras la advertencia de Creel de que lo va a demandar por daño moral, Alejandro Robles aclaró que no quería ofender al diputado, sino dejar en claro que debía dejar el cargo.

"Yo te lo pido con respeto, no es un ánimo de estridencia, las denuncias que presentamos las hacemos porque son los recursos, no porque sea algo para ofenderte.

"Es que no puede ser postulante a Va por México y presidente de la Cámara. Eso es una situación de ventaja indebida y lo vamos a sostener.

"Yo te pediría, Santiago Creel, que más que demandarme moralmente, actúes moralmente, con ética; no te esperes a que un Tribunal te ordene separarme, sino que has un paso ético en tu vida", dijo el diputado de Morena.

También el diputado Hamlet García Almaguer señaló que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, se comprometió hace días a que la presidencia de la Cámara quede en manos del PAN si Creel pedía licencia.

Expuso que en la página 56 de la sentencia del Tribunal, se determina que los servidores públicos no pueden contender en los procesos internos de Morena y del Frente Amplio por México.

"Diputado Creel, cuando el Instituto emita sus lineamientos, será impostergable su salida de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

"Puede usted estar tranquilo, se quedará por los restantes 40 días en manos del Partido Acción Nacional", garantizó García Almaguer.

Creel respondió a los diputados que esperaba un acuerdo político de la Junta de Coordinación Política, aprobado por unanimidad, con lo que podría dejar el cargo.

Agregó que ya leyó la sentencia del Tribunal y dijo que es precisa en señalar que, en tanto, no se utilicen recursos públicos, los servidores públicos pueden seguir en el proceso de sus partidos políticos.

"Tiene razón en el sentido de esperarse a los lineamientos y, por supuesto, para mí la ley es la ley, y todo mundo lo sabe, me conduzco con la ley. Por supuesto que estaré yo atento a eso", dijo.

Aunque parecía que habían limado asperezas, Alejandro Robles reiteró a Creel que la próxima semana no quiere verlo de nuevo en la Comisión Permanente, que espera su licencia.