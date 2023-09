Caída de camión con fertilizante a canal deja sin agua a los Mochis

CULIACÁN, Sin.

La junta de Agua Potable y Alcantarillado notificó a los usuarios que reciben el vital líquido de las plantas "José Hernández Terán", en Topolobampo y de la Ricardo Magón que durante este día no tendrán suministro, en tanto no se dictamine que el canal ya no presenta contaminación.

Según el reporte que se informó, es que el conductor de un camión cargado con fertilizante, procedente del puerto de Topolobampo tuvo un accidente al caer al canal hidráulico Lateral número 18, cuyas aguas fueron contaminadas.

La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios trabaja en la limpieza del canal y evalúa la calidad del agua cruda que abastece a las 2 plantas de procesamiento de agua potable para certificar que se eliminó el riesgo de contaminación.

Sobre el estado de salud del operador de transporte de carga, se dio a conocer que a causa de las lesiones que sufrió tuvo que ser hospitalizado, en tanto las autoridades de tránsito realizan los peritajes para determinar la responsabilidad de éste.