Defiende titular de Segob incursión de militares en política

Al defender el discurso en contra de lo que algunos llaman la militarización del país con la reforma que prolongará la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028, el funcionario, habló del tema ante el Congreso de Hidalgo y el Gobernador de la entidad, Julio Menchaca, y defendió la formación y las tareas de las fuerzas armadas.

"Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas, y puede tener aspiraciones políticas, y puede incluso ser Presidente de la República, pero para ello pues deberá participar en procesos electorales, deberá ir a someterse a las urnas", expresó el funcionario.

"Pero aquí no hay ninguna militarización; lo que hay es el reconocimiento del Estado mexicano de la necesidad de fortalecer las tareas de seguridad pública en todo el País. Si no es con una institución leal, institucional, válgase la redundancia, preparada, capacitada, con orden, con disciplina, como es las fuerzas armadas permanentes, pues no le vamos a ganar la batalla a la inseguridad", expuso el tabasqueño.