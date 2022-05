Defiende propuesta de reforma electoral

"Hay mucha desinformación porque son muy chuecos, muy mentirosos. He estado yo viendo eso, dicen `yo no estoy a favor de la reforma porque quieren desaparecer al INE´, pues no es cierto. Es el INE con un consejo igual, nada más que en lugar de 11 a 7(consejeros), para que no haya tanto aparato y que en vez de sean impuesto por los partidos en arreglos copulares, que los elija el pueblo, que es el soberano, que es el que manda.