Defiende Comisionada a jueza que AMLO criticó por freno a GN

"La jueza Karla Macías es una de las mejores (si no es que la mejor) de este País. Ha emitido sentencias protectoras en defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, incluido el tema de desaparición. Todo mi reconocimiento y respeto a su trabajo", manifestó.

Por la mañana, AMLO acusó a la jueza de actuar fuera de sus facultades.

Además, aprovechó para lanzar un nuevo reproche al Congreso de Guanajuato, de mayoría panista, por rechazar la reforma que prolongará la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.

"Por ejemplo, la juez que concede un amparo para que no participe la Guardia Nacional en Guanajuato, es de Irapuato. Pero no sólo no votaron a favor de que participe el Ejército y Marina y la Guardia Nacional, no, ahora concediendo amparos para que no actúe. Además, sin facultades de la juez. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se protege a estos jueces?", cuestionó el Presidente.

Difieren activistas: 'Su trayectoria es ejemplar'

Más de 50 organizaciones civiles, activistas e investigadores condenaron los ataques del Presidente Andrés Manuel López Obrador y del Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, contra la jueza Karla Macías.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh calificó como ejemplar la trayectoria de la jueza y la respaldó frente al ataque presidencial.

La asociación lamentó que sigan los ataques desde el Gobierno federal contra jueces.

"Nuestro problema de impunidad son las fiscalías, y eso no ha cambiado", afirmó esa organización.

Por separado, organizaciones como Fundación para la Justicia, Equis Justicia para las mujeres, México Evalúa, Intersecta, Borde político, Madres Unidas por Nuestros Hijos, entre otras, defendieron a la juzgadora.

"Rechazamos el ataque a la independencia judicial desde el micrófono del Ejecutivo.

"De acuerdo con estándares internacionales reconocidos, el Poder Ejecutivo no puede interferir ni manifestarse sobre asuntos que están pendientes de resolución por el Poder Judicial. Hacerlo implica un ataque a la independencia judicial y a nuestros derechos", añadieron.

Las organizaciones condenaron los intentos de López Obrador para incidir en un fallo judicial en proceso y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y al resto de ministros, que den respuesta a las controversias interpuestas sobre la militarización del País.

"Su silencio favorece el ataque a sus colegas, así como el avance de la militarización, la cual sigue vulnerando derechos humanos sin que funcionen los contrapesos necesarios en México", expresaron.