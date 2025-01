No hay tanto abuso de fentanilo entre jóvenes, afirma Sheinbaum

Por: El Universal

Enero 03, 2025 - 10:13 p.m.

Al señalar que en el país no hay tanto abuso del fentanilo entre los jóvenes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que presentará una nueva campaña contra esta droga.

Durante la entrega de Tarjetas de las Pensiones de Bienestar en este municipio mexiquense, Claudia Sheinbaum recordó que ha hablado dos veces con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y que en estas conversaciones dialogaron sobre la crisis grave de drogadicción en su país, en particular del fentanilo.

"(...) una droga muy fea que causa muchos daños que se llama fentanilo y me preguntó ¿ustedes tienen ese problema en México? dije: "Hay problemas en nuestro país, pero no tenemos ese problema de que la gente esté falleciendo, los jóvenes particularmente, por esta droga no hay tanto abuso, eso no existe en México", comentó.

La Mandataria federal le señaló a Donald Trump que no hay problema con el fentanilo debido a que las mexicanas y los mexicanos hay valores y se cuidamos entre ellos, y que en su momento lanzó el hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador una campaña contra esta droga.

"Le conté que en su momento el presidente López Obrador había hecho una campaña que no sé si ustedes vieron en la televisión, en el radio en contra del uso de esta droga también en las escuelas que por cierto el martes presentamos la nueva campaña; entonces le dije es que se hizo una campaña muy fuerte en México también, pues mándenme la campaña porque la queremos hacer acá en los Estados Unidos".

Agregó: "Así que México es grandioso, somos fuertes y una cultura extraordinaria, una potencia cultural tenemos una gran historia en México de la cual debemos sentirnos muy orgullosos y orgullosas las y los mexicanos tenemos la fortuna de tener a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas a las y los indígenas entre nosotros que son de dónde vienen los valores culturales y donde viene la visión comunitaria de nuestro país".

En los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum ha intercambiado posturas por el reportaje de The New York Times sobre "cocinas de fentanilo" en Culiacán, Sinaloa. Por lo que ha rechazado la publicación ya que es "poco creíble".

Por otro lado, Claudia Sheinbaum anunció que ya se coordinó con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para hacer la carretera Toluca-Tejupilco, por lo que en dos meses comenzarían los trabajos, pero que la obra tardaría cerca de un año.

"Ya vamos a regresar, no creo que es la única vez que voy a venir, para poderles informar cómo va la carretera, cuándo se va a terminar, cuándo inicia, todo lo demás. ¿Les parece bien? ¡Vamos a trabajar muy de la mano con Delfina Gómez, que es no sólo una gran gobernadora, sino de las mejores personas que he conocido yo en toda mi vida!".