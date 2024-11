Rechaza TEPJF inconformidad de CJF por elección judicial

Por: Agencia Reforma

Noviembre 11, 2024 - 03:23 p.m.

Por segunda ocasión, el Tribunal Electoral (TEPJF) rechazó dar trámite a las inconformidades de la elección judicial del Consejo de la Judicatura Federal y Consejo Nacional de Litigio Estratégico.

Con el voto de tres magistrados, en las últimas semanas, la Sala Superior ha optado por no entrometerse en el proceso del Poder Judicial al desechar, no dar trámite, no emitir opinión o no entrar al fondo de diversos recursos.

Además, han decidido desahogar la mayoría de las impugnaciones sobre el tema en privado.

Hace unas semanas, decidieron no dar trámite a 46 recursos contra el arranque del proceso judicial por parte del INE, el 23 de septiembre, al considerar que el Consejo General no debió aprobar ningún acuerdo ante las suspensiones de jueces que ya existían en este momento.

Entre esas impugnaciones estaban las del Consejo de la Judicatura y del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, integrado por abogados.

"No ha lugar a dar trámite alguno a los escritos presentados por los promoventes, toda vez que no se advierte algún acto de vulneración concreta a un derecho en particular, por lo que sería innecesario reencauzarlos a un juicio diverso o a alguna instancia para su sustanciación", resolvió la Sala.

Sin embargo, hace unos días, el Consejo de la Judicatura y el Consejo Nacional controvirtieron ante la Sala Superior dicha decisión al argumentar que sí existen elementos para que entren al fondo del asunto.

Los cinco magistrados resolvieron "no ha lugar a dar trámite al escrito", porque las decisiones del Tribunal son inacatables.

"Este órgano jurisdiccional considera que no resulta procedente dar trámite o realizar alguna otra actuación al escrito de la parte promovente, toda vez que pretende impugnar una determinación emitida por este órgano jurisdiccional, la cuales tienen el carácter de definitivas e inatacables, como se explica enseguida", indica el acuerdo.

Incluso, acusa al titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura de "desvirtuar" las decisiones de la Sala Superior, y aduce que sí tiene legitimación e interés para promover el medio de impugnación.

Acumula TEPJF 587 recursos

Hasta el momento, la Sala Superior ha recibido 587 recursos contra diversos procesos emitidos por el Senado de la República para concretar la elección del Poder Judicial, entre ellos, la convocatoria para el proceso y la insaculación de los cargos a elegir.

En los últimos días, también han llegado cinco recursos para controvertir los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que elegirán a los candidatos que participarán en los comicios.

Esto al considerar que están integrados por personajes ligados a Morena o con el Poder Judicial, por lo que no pueden ser imparciales en su evaluación.