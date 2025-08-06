Gobierno de Morelos busca nuevas inversiones tras decisión de Nissan

Nissan confirma traslado de su planta a Aguascalientes

CUERNAVACA, Mor.- El corporativo Nissan respondió a la misiva del gobierno de Morelos sobre la petición de mantener su planta en esta entidad y, de acuerdo con la gobernadora Margarita González Saravia, la transnacional mantiene su decisión de trasladar su planta al estado de Aguascalientes.

"Ya tuvimos la respuesta el día de ayer de parte del CEO de Nissan a nivel mundial y ellos van a sostener la posición del traslado a Aguascalientes, pero a través del Gobierno Federal, el licenciado Marcelo Ebrard, tuvimos una reunión ayer para ver la posibilidad de tomar a Morelos como un estado prioritario para la inversión, cuestión que sí se va a hacer", dijo la gobernadora.

Al concluir la instalación del Consejo de Paz y Justicia Cívica del Estado de Morelos, la gobernadora afirmó que ya tiene identificadas algunas empresas que pueden generar inversiones en Morelos, como Amazon para fortalecer la industria fílmica en la entidad. De lo que se trata, afirmó, es buscar nuevas economías para el estado, en coordinación con el gobierno de México.

Ayer la gobernadora y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard anunciaron el Foro "Ciencia y Tecnología para la Sociedad 2025" (STS Forum, por sus siglas en inglés) en su edición para México, América Latina y el Caribe, los próximos 4 y 5 de diciembre.

En presencia de Yu Serizawa, directora general de Asuntos Internacionales del STS Forum, de autoridades federales y diplomáticas, la mandataria estatal subrayó que este espacio internacional impulsará el diálogo, la cooperación científica y el intercambio de conocimientos en temas estratégicos como salud, transición energética, innovación, propiedad intelectual, emprendimiento tecnológico y cambio climático.

Y recordó que Morelos cuenta con más de 40 centros de investigación, universidades e institutos de alto nivel que han colocado al estado como un referente nacional e internacional en desarrollo científico.

"Una de nuestra prioridades es atraer la inversión de industrias con base tecnológica y también, aplicar en beneficio de la población los avances científicos desde el ámbito del servicio público, es por ello que apoyamos con entusiasmo la iniciativa del secretario de Economía, Marcelo Ebrard para traer a México y particularmente a Morelos este foro que tradicionalmente se celebra en Japón y que hoy tendrá lugar en una edición especial para América Latina y el Caribe en nuestro estado; Morelos los espera con los brazos abiertos", expresó.