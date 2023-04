Lamentan ex Gobernadores de Jalisco deceso de Raúl Padilla

En entrevista para MURAL, el ex Gobernador Carlos Rivera Aceves, quien a principios de los 90s operó el mandato presidencial para para dotar de autonomía a la Máxima Casa de Estudios de Jalisco, reconoció el peso de Padilla como promotor cultural, pero también como político, aunque esto último le acarreó problemas.

GUADALAJARA, Jalisco

"Fue uno de los mejores promotores artísticos y de relaciones públicas en el Estado de Jalisco y promotor de la cultura", dijo el ex mandatario.

"La FIL es un logro personal, no solamente de la Universidad de Guadalajara, sino de él. Desgraciadamente yo siento que él tenía mucha afición también a la política, a la participación política personal y ahí siento que tuvo algunos problemas que terminaron en ser el hombre fuerte de la universidad, como lo fue en su momento Carlos Ramírez Ladewig".

A decir de Rivera Aceves, durante el tiempo en que la UdeG estuvo bajo el mando de Padilla se condujo con mucha tranquilidad y obtuvo muchos logros, aunque ahora la responsabilidad deberá recaer en el actual Rector Ricardo Villanueva.

Alberto Cárdenas Jiménez, quien gobernó Jalisco en el periodo 1995-2001, fue el primer Gobernador del PAN que se relacionó con Padilla López como ex Rector de la UdeG.

Siendo Padilla López diputado local del PRD tuvo un fuerte enfrentamiento con Cárdenas Jiménez por la propuesta que impulsaba el Gobernador para contratar un crédito japonés para el abasto y saneamiento de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Aún así, el ex mandatario reconoció el legado de este personaje en materia educativa, cultural y política de Jalisco.

"Qué lamentable que haya tomado ese camino cuando creo que tenía mucho todavía por dar. El pésame, el abrazo a su familia, a sus amigos más directos y ojalá que, en su momento, algún día se le reconozca lo bueno que hizo por Jalisco. Deja muchos más activos que pasivos", indicó el ex mandatario.

"Sí hubo jaloneos, hubo tirones (con la UdeG), pero nunca hubo doble cara, doble discurso, era lo que era y punto".

Por su parte, Francisco Ramírez Acuña, ex Gobernador de Jalisco en el periodo 2001-2006, lamentó la muerte del ex funcionario de la UdeG y ex legislador.

"Yo creo que todos tenemos que reconocer que fue un hombre importante para Jalisco, fue un hombre con poder, no solamente con poder universitario sino con poder político", estableció Ramírez Acuña.

"También hizo cosas muy buenas, muy interesantes para nuestro Estado como es la Fil como es también el tema cinematográfico, entonces yo creo que sí es lamentable".

El panista expresó su deseo de que la UdeG y otros sectores valoren los logros de Padilla, con quien, dijo, tuvo poco trato siendo Gobernador.

"Con quien sí tuve mucha relación en mi carácter de Gobernador fue con Trino Padilla, el Rector en ese momento, a quien le pedí, cuando yo asumí la responsabilidad, que yo quería tener trato con el Rector Trinidad Padilla López y que, para mí, no existía ningún otro personaje con quien se vieran los temas de la universidad", agregó.

En tanto, el ex Gobernador Emilio González Márquez protagonizó un hecho que quedó inscrito en la historia de la relación entre el Gobierno del Estado y la UdeG.

En 2010 acudió a la casa de Raúl Padilla para pedirle frenar una protesta de universitarios en demanda de más recursos para la Casa de Estudios.

"Es una persona con quien se podía dialogar, con quien también era frecuente que no estuviera uno de acuerdo y aún en los desacuerdos había la posibilidad del diálogo".

"Tuvimos diferencias porque estábamos con responsabilidades diferentes. Él atendiendo aspectos importantes de la cultura en el Estado y yo como Gobernador, y la parte que se junta entre estos dos normalmente son recursos económicos, y la universidad y los proyectos culturales siempre requerirán más dinero del que se tiene. A pesar de las diferencias, siempre hubo la posibilidad de llegar a acuerdos".

Raúl Padilla López fue el último Rector de la UdeG que obtuvo el cargo por decisión del Gobernador en turno.

Quien decidió el ascenso de Padilla a la Rectoría fue Guillermo Cosío en 1989 a partir de una terna que le mandó la Máxima Casa de Estudios.

Cosío Vidaurri había sido compañero de Raúl Padilla Gutiérrez, papá de Padilla López, tanto en la Escuela de Derecho como en la Administración del Gobernador Juan Gil Preciado.