Al final del debate se abrazaron y dieron besos: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que al final del debate de los candidatos presidenciales se dieron abrazos y besos.

MAÑANERA EN MAZATLÁN

Durante la mañanera en Mazatlán, a la pregunta de si la violencia inhibirá la participación en la elección, López Obrador se refirió al debate y dijo que se llevó a cabo sin problemas mayores.

"No, para nada y ayer quedó demostrado porque se llevó a cabo el debate sin problemas mayores. Observé como al final del debate se abrazaron y se dieron de besos ahí", soltó AMLO.

Previamente aseguró que vio el debate y que estuvo interesante y muy bien.

Dijo que se debe respetar el formato establecido por el INE.

"Sí vi el debate, estuvo muy bien, bastante bien, y es lo que puedo decir", expresó.

-¿Dónde lo observó?, se le preguntó.

"En el hotel, donde nos quedamos, aquí y, interesante, porque uno recuerda los debates en los que se participa, en los que participé, porque yo en menos de seis meses me despido, ya me jubilo de la vida pública", respondió.

-¿Cumplió con la expectativa que tenía en el intercambio de ideas?, se le insistió.

"Es que no puedo hablar de eso, son ejercicios necesarios, importantes y es lo que planeó el INE y se tiene que respetar el formato que se decide y también los candidatos pueden ir o no ir, en este caso todos han decidido participar, las candidatas y el candidato y bien, todo en calma, todo bien, requetebién".

Celebró que ya no se estigmatizan los programas sociales.

"Una de las cosas que me da mucho gusto anoche del debate, eso sí lo puedo decir, es que ya no se estigmatizan los programas de Bienestar, ya todo el mundo ofrece programas de bienestar, ya no se considera populismo, ni paternalismo, ya todos, me da muchísimo gusto, mucho gusto eso, por el bien del pueblo", aseveró.