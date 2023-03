Cártel de Sinaloa y CJNG, principales amenazas globales.-DEA

CIUDAD DE MÉXICO

"La DEA ha adoptado un enfoque de "Una DEA" como prioridad para compartir información y mejorar la coordinación en toda la agencia para adaptarse a las amenazas de drogas en rápida evolución que enfrenta nuestra nación", se indicó en un informe fechado este viernes 24 de marzo.

"La DEA ha identificado a los Cárteles de Sinaloa y Jalisco como las principales amenazas globales contra los Estados Unidos en la actualidad y creó equipos de contraamenazas dirigidos a estos dos cárteles, para que toda la DEA pueda trabajar sin descanso para derrotarlos", agrega el informe firmado por Anne Milgram, directora de la corporación.

En los últimos días, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Estado de EU, Antony Blinken, han cruzado dichos sobre la violencia en México.

En la mañanera de este viernes, López Obrador dijo que es falso que el narco controle territorios de México, como había afirmado Blinken.

El Mandatario mexicano indicó que los dichos de Blinken se dan en medio de un ambiente electoral.

"Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo, entonces, se suscitan estos encuentros o estos debates. Un republicano le planteó al señor Blinken si en México dominaban los narcos, él estaba informando de la cooperación, pero lo interrumpió y le dijo 'a ver', entonces tuvo él que decir que sí, lamentablemente, que hay regiones de México donde domina el narco. Eso es falso, no es cierto, hace como un año declaró lo mismo un Comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó que no era cierto", indicó.

"Estamos ahora analizando aquí lo de Chihuahua, si dominara el narco pues no se hubiesen hecho nada para enfrentar a quienes participaron en el asesinato de los sacerdotes, no hay ningún lugar del territorio donde no haya presencia de la autoridad".

El Jefe del Ejecutivo mexicano dijo que Blinken se negó a considerar terroristas a los cárteles mexicanos.

"Le puedo decir al señor Blinken, creo que lo sabe, constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos en Sinaloa, en Sonora, en todos lados", defendió AMLO.

"Es más con fines electorales. Se está llevando una investigación y se va a aclarar todo, se actúa, también debe reconocerse que cuando le preguntan a él y a la vocera de la Casa Blanca si consideran que es recomendable considerar como terroristas a los narcotraficantes mexicanos dijeron que no, nada más que eso la prensa mexicana y también allá, esa parte no se destaca".

-¿Hay fractura con EU?, se le preguntó.

"No, en naciones libres, independientes, soberanas, hay debate y puede haber diferencias".

"Entiendo lo del señor Blinken, es buena persona, pero tiene él que hacer su trabajo y yo debo cumplir con mi responsabilidad", sentenció.