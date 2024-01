CIUDAD DE MÉXICO

Acusa PRD a AMLO de simular lucha contra la corrupción

Para la lideresa perredista, López Obrador usó como una de sus principales propuestas de campaña la lucha contra la corrupción y por eso recibió la confianza de millones de ciudadanos. Sin embargo, Díaz Contreras criticó que a pesar de repetir como mantra el "no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", "es evidente que ha traicionado la confianza ciudadana con múltiples casos de deshonestidad, corrupción, opacidad y escasa rendición de cuentas".

Consideró que la corrupción será el sello de su gobierno y que poco a poco serán más evidentes los casos que hasta ahora han quedado impunes por contar con la protección del poder presidencial.

La Secretaria General recordó que en pandemia se compraron equipos médicos a sobreprecio, y aseguró que durante las campañas el primer mandatario usó los programas sociales para comprar votos, que desmanteló la Secretaría de la Función Pública e intentó desaparecer al INAI. Dijo que todo lo anterior, "ha tenido el propósito de mantener en opacidad el tráfico de influencias, nepotismo, redes de complicidad y uso de prestanombres para obtener contratos del gobierno".

"Los gobiernos de Morena, federal y locales, se han aprovechado del poder público y su posición para obtener beneficios. Por supuesto que eso lo sabe el Presidente, y ahora queda claro que si no ha actuado es porque los desfalcos al erario público tienen como principales beneficiarios a sus propios hijos", insistió.

La secretaria general dijo que la familia López es la gran beneficiaria del autodenominado movimiento transformador, "desde el desfalco en el gobierno de Macuspana y los negocios con Pemex de sus familiares, hasta la participación directa de sus tres hijos en los negocios al amparo del poder".

Por ello, Díaz Contreras exigió cumplir con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para luchar contra el cáncer de la corrupción, y reiteró su llamado a la ciudadanía para documentar, denunciar y movilizarse públicamente contra los gobiernos de Morena, federal y locales, "que se han aprovechado del poder público y su posición para obtener beneficios personales".

"No debe desaprovecharse la oportunidad para denunciar que en México no existen avances en la lucha contra la corrupción en los gobiernos de la autodenominada cuarta transformación, más aún en este que es 'el año de Hidalgo' y que ha permitido que millones de pesos sean desviados desde Notimex y otras dependencias federales para favorecer a la candidata de López Obrador y asegurar con su triunfo la impunidad para él y sus hijos", concluyó.