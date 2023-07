Desencanto por Morena dará triunfo a Frente.- De la Madrid

MONTERREY, NL

El ex Secretario de Turismo federal señaló que esta coalición es la única opción para vencer a Morena.

"Porque vamos unidos, porque estaremos de este lado todos aquellos que sabíamos desde un principio que Morena era un peligro para México, y ya vimos que si lo es", señaló.

"Porque también vamos a poder contar con aquellos que están desencantados, que pensaron que Morena era una opción y hoy se sienten agraviados y porque esperemos también convencer a algunos pocos que estaban con Morena y que siguen fuertes, con eso nos dan los números, con eso nos dan los números para ganar".

De la Madrid participó en el diálogo Educación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, organizado por la UANL.

En la Aula Magna de Colegio Civil, el ex Diputado federal del PRI primero escuchó las demandas de académicos del área de medicina, biología, ingeniería, química.

Los representantes de la comunidad universitaria demandaron incentivos fiscales, mayor apoyo en becas y programas de posgrado, así como un incremento en los proyectos de investigación e innovación.

En entrevista, De la Madrid sostuvo que se mantendrá hasta el final del proceso del Frente Amplio.

Dijo no tener el dato de cuántas firmas lleva de las 150 mil que requiere para pasar a la siguiente etapa, pero confió en cumplirlas.

"La mejor forma de recabar firmas es un poco justiticar a la gente el por qué las recabaría por ti y por qué te las daría a ti".

"No llevo la cuenta. No me siento intranquilo de poderlas alcanzar".