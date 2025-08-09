Se gradúan policías de curso impartido por SEMAR

Cincuenta policías del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros concluyeron un curso impartido por instructores de la Secretaría de Marina.

Estos les enseñaron acondicionamiento físico, medicina táctica, combate, operaciones tácticas, patrullajes, operaciones en convoy, rappel y soga rápida.

Todo ello para actuar en entornos urbanos complejos en donde estén sometidos bajo presión.

El taller que duró 252 horas fue clausurado con una ceremonia en la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México.

En ésta participaron la Jefa de Gobierno, Clara Brugada; el Jefe de la Policía, Pablo Vázquez; el Capitán de Navío, Octavio Azcuaga; entre otros mandos.



