Cumplirá AMLO orden del INE ´bajo protesta´

La agenda política de este lunes, tal y como ha pasado en las últimas semanas, se ha vuelto a pintar con la pelea entre el presidente y Xóchitl Gálvez. Andrés Manuel López Obrador ha dicho en su conferencia matutina que cumplirá con las recomendaciones que le hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la necesidad de abstenerse de hacer comentarios acerca de los aspirantes a la candidatura presidencial de 2024, pero no lo hará contento. "Vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales como siempre lo hacemos y con las decisiones en este caso de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta", ha comentado. El mandatario ha aprovechado para cargar nuevamente contra la senadora porque, según ha explicado, el árbitro electoral aún no le notifica la medida emitida la semana pasada. "Una vez que nos notifiquen, ya no podremos hablar, pero todavía tenemos unas horas", ha dicho.

Como si no existiera ya una serie de sanciones contra él por actos electorales, el presidente ha pasado este lunes al menos 40 minutos hablando de Gálvez y la oposición. "Es muy injusto el que el grupo de potentados, que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir", se ha quejado. "De todas maneras vamos a respetar, a acatar esas recomendaciones pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios, quisieran que estuviésemos atados y callados, nos quisieran silenciar", ha agregado.

PRESENTAN DOS QUEJAS

Gálvez presentó el martes pasado dos quejas contra Presidencia por violencia política de género y por hacer uso de recursos públicos para interceder en la campaña que desembocaron en la recomendación. La respuesta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, emitida el pasado jueves, consistía en una serie de medidas cautelares contra el presidente y parte de su equipo, entre ellos el vocero presidencial, Jesús Ramírez. Las órdenes incluían retirar de internet al menos cinco conferencia matutinas del mandatario por posiblemente "violentar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda".

El árbitro electoral alertó además del "riesgo real" de que la conducta se repitiera nuevamente. El instituto instó también al Gobierno a abstenerse de hacer comentarios "bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales".