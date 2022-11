Cuestiona Oposición ascensos en Fuerzas Armadas

En el caso de la Armada de México, fueron ratificados 86 ascensos de grados de almirantes, vicealmirantes, contralmirantes y capitanes de navío. En el de la Defensa Nacional, 302.

Los senadores Emilio Álvarez Icaza y Damián Zepeda protestaron por el hecho de que la Comisión de Defensa no les distribuyó a tiempo la lista de los oficiales que serán ascendidos.

Por el Grupo Plural, Álvarez Icaza hizo notar que no era correcto que los expedientes de los oficiales estuviesen "en la opacidad".

Con el poco margen que tuvo para revisar los perfiles, el activista encontró que Humberto Enrique Arellano, propuesto como capitán de navío, aparecía como director de supervisión de Aduanas Marítimas de la Agencia Nacional de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

También detectó que Javier Francisco Barajas Muñiz aparecía como coordinador de servicios profesionales de "USA Navy" y que Carlos Alberto Gómez Martínez, propuesto como contraalmirante, fue denunciado en 2021 como director general de Fomento y Administración Portuaria de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante por "negocios particulares en este puerto".

"Sólo menciono estos ejemplos del tipo de información que deberíamos estar discutiendo y deliberando, y estos candidatos a ascenso nos tendrían que estar aclarando y que tendríamos que estar como órgano de Estado revisando", alegó.

En el caso de los mandos de la Sedena, Álvarez Icaza recordó que el Senado había dejado pasar el nombramiento del hoy Secretario Luis Cresencio Sandoval, que "al menos tuvo conocimiento de la masacre y desaparición de decenas o cientos de personas en Allende y en otras locaciones de Coahuila".

El senador trajo a escena el caso de Saúl Hiram Parra de la Rocha, General de Brigada, que "validó la compra de un gasto de 122 millones de pesos para atender a damnificados de Tabasco y Chiapas y compró (colchones) en una juguetería de Puebla, Ata Toys, sin mayor transparencia ni rendición de cuentas".

Además, mencionó de Claudio Edmundo Huízar de la Torre, propuesto para ascender a General Brigadier de Arma, quien estuvo en el 'culiacanazo', de acuerdo con filtraciones de Guacamaya.

A tono con el senador del Grupo Plural, el panista Damián Zepeda abrió su intervención con una pregunta:"A los mexicanos: ¿conocen quiénes son estas personas que va a ratificar hoy el Senado de la República? Porque yo no y soy senador de la República".

"Quiero que se sepa que hasta este momento no es público el expediente de cada una de estas personas que van a tener estos altos cargos de las Fuerzas Armadas. Con todo el respeto que me merecen el Ejército y la Marina, eso simplemente no es correcto".

Zepeda advirtió que no formaría parte de un "cheque en blanco" y no daría su aval a nombramientos de elementos militares que tienen gran responsabilidad.