Llaman a Cuauhtémoc Blanco a pedir licencia mientras enfrenta proceso

La ex secretaria de Organización de Morena, Xóchitl Zagal, llamó a Cuauhtémoc Blanco a pedir licencia como diputado federal mientras se resuelve su proceso judicial, para no afectar al partido.

En una carta, la actual diputada federal le pidió a Blanco no empañar con el proceso que se libra en su contra por el delito violación en grado de tentativa, la transformación que ha emprendido Morena.

"Compañero Cuauhtémoc, sabes tan bien como yo que los cargos públicos no son un escudo sino una herramienta para servir. Si de verdad confías en que la justicia te absolverá, libra este proceso con la frente en alta, fuera del cargo, para que nadie pueda dudar de tu integridad ni de nuestro compromiso con la erradicación de la violencia machista. No permitas que tu permanencia en la curul se convierta en una sombra sobre todo lo que hemos construido", pidió en la misiva dirigida al ex Gobernador de Morelos.

Tras resaltar que su solicitud no significa que transgreda el principio de presunción de inocencia, Zagal se pronunció a favor de la justicia y la coherencia, por lo que al ocupar un espacio público, Blanco debe dar el ejemplo, en especial cuando se trata de algo tan grave como una acusación de violencia sexual.

La legisladora apeló a la conciencia de su compañero de bancada, al cuestionarle que si valora la justicia no permitirá que su posición política opaque la gravedad de lo que se le acusa.

Por ello, le convocó a considerar darle la oportunidad a una ciudadana para que tenga acceso a esa justicia.

Tras reconocer que Blanco puede estar entre inconvenientes, le aconsejó recordar las palabras del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que al optar entre pragmatismo y principios debería escoger lo segundo.

"Cuando una decisión atraviese por escoger entre el pragmatismo y los principios, siempre hay que escoger los principios", recordó.

Zagal afirmó que como movimiento Morena busca la justicia social para todas las personas, misma que le ha sido negada a grupos vulnerables como las mujeres, por lo que tiene la certeza de el partido siempre velará por la auténtica igualdad.