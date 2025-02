Presentará ´Cuau´ una ley para defender a hombres

Ciudad de México.- Tras ser denunciado por violación en grado de tentativa, el diputado de Morena Cuahutémoc Blanco dijo que analiza presentar una iniciativa para que los hombres puedan defenderse ante acusaciones de violencia sexual y corrupción.

"La voy a preparar bien (la iniciativa), para que nosotros (los hombres) nos defendamos también, porque no se vale lo que están haciendo hacia mi persona, destruyendo mi imagen".

"Yo vengo de abajo. Me costó llegar aquí, agarrar fama, ser uno de los mejores futbolistas. Pero no me voy a dejar. No voy a dejar que me digan: ´Eres un corrupto´", reprochó.

Aseguró que cualquier hombre podría estar en una situación parecida a la suya, por lo que no se rendirá y promoverá que la investigación llegue hasta sus últimas consecuencias.

Dijo, además, que la lucha para demostrar su inocencia es un proceso que enfrenta en soledad y que considera un asunto personal.

"No me escudo en ningún partido, ni de la fuerza política de Morena, ni de nadie", aseguró.

Además, el también ex Gobernador morelense sostuvo que, desde tiempo atrás, había respaldado la petición de destituir al fiscal Uriel Carmona tras conocer que habría un índice de alrededor del 94 por ciento de impunidad.

"Yo siempre, desde que estuve, lo quería destituir y nunca pude, porque no tenía la mayoría. Hasta los mismos de Morena me jugaron en contra", recordó.

Horas antes, durante una conferencia de prensa, Noemí Luna, coordinadora de los panistas en la Cámara de Diputados, exigió a Morena desaforar a Blanco.

"Para investigarlo, hay que desaforarlo. Morena destituyó en horas al fiscal que solicitó el juicio de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, ahora es turno de la Sección Instructora para que se apegue a derecho y no dé lugar a un caso más de impunidad", sostuvo la opositora.

El jueves pasado, la Fiscalía de Morelos solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del ex Gobernador Cuauhtémoc Blanco para que sea investigado por el delito de violación en grado de tentativa en contra de su media hermana, Nidia Fabiola "N", ocurrido en 2023 en la Residencia Oficial del Estado, donde el ex futbolista permitió que la mujer (ex funcionaria estatal) pernoctara.