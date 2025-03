Indagan narconómina de ´Cuau´ en Alcaldía

Cuernavaca, Morelos.- Cuauhtémoc Blanco, actual diputado federal de Morena, tuvo durante su gestión de Alcalde (2016-2018) en Cuernavaca a Homero Figueroa, "La Tripa", supuesto líder del "Comando Tlahuica", como su asesor jurídico en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapac).

En enero 2022 se difundió la fotografía de una narcorreunión en la que apareció Blanco -ya como Gobernador del estado-, junto a la "Tripa"; Irving Eduardo Solano, "El Profe", líder del Cártel Guerreros Unidos y detenido en 2021, y Raymundo Isidro Castro, "El Ray", líder regional del CJNG y asesinado en el penal de Atlacholoaya en 2019.

El ex futbolista negó conocer con quienes posó para esa fotografía.

Sin embargo, sólo por la foto fue abierta una carpeta de investigación contra Blanco por delitos cometidos por servidores públicos y asociación delictuosa, una indagatoria que sigue su curso en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, cuyo titular es Édgar Maldonado.

Hace tres años, días después de la viralización de la imagen, el vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, confirmó que la fotografía del Gobernador Cuauhtémoc Blanco junto a los supuestos líderes criminales se tomó en una iglesia del Municipio de Yautepec.

De acuerdo con el religioso, la foto fue tomada un 12 de diciembre de 2018 en la iglesia de la Asunción de este municipio, ubicado a 25 kilómetros de la capital de Morelos.

"Me piden muchísimas fotos y no les voy a preguntar: ´¿Oye a qué te dedicas?´, ni me acuerdo", aseveró Blanco tras darse a conocer la imagen.

Sin embargo, el ´Cuau´, como presidente de la Junta de Gobierno del Sapac en el Ayuntamiento, sabía desde 2016 que Figueroa estuvo como asesor en la Dirección Jurídica de ese organismo con un sueldo de 70 mil pesos al mes.

"Que el C. Homero Figueroa Meza está sujeto a relación de trabajo con este sistema de Agua Potable y Alcantarillado teniendo como fecha de ingreso el día 5 de febrero del 2016", dice el documento en poder de Grupo REFORMA.

Figueroa estuvo en la nómina del Sapac por lo menos hasta septiembre de 2018, de acuerdo el número de oficio RH.01.0118/2018, firmado por la entonces Jefa de Departamento de Recursos Humanos del Sapac, Ana Lilia Atrisco.

El asunto de la narconómina en la Sapac abrió otro frente de investigación, indicó una fuente estatal.

Desde el Gobierno municipal de Cuauhtémoc Blanco, esa dependencia fue controlada por la delincuencia organizada (una disputa que protagonizaron "Los Rojos" y "Comando Tlahuica") para la operación de las tomas clandestinas y la venta del líquido mediante su distribución en pipas.

El déficit de ese organismo ocasionó deudas a la CFE de hasta 400 millones de pesos y falta recursos para operaciones de pozos.

El control del Sapac derivó en el asesinato de tres empleados, además de narcomantas, amenazas de muerte e inmuebles baleados.

En su último ataque, "Los Tlahuica" dejaron una narcomanta en la que reclamaba al ex Gobernador Cuauhtémoc Blanco que su entonces Jefe de Oficina, José Manuel Sanz, les había prometido la operación de la Sapac y que, en vez de eso, el Alcalde Antonio Villalobos había entregado el control a "Los Rojos".

Eduardo Solano "El Profe" fue sentenciado a 28 años de cárcel en un penal federal por los delitos de secuestro y contra la salud, posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De "La Tripa" se desconoce su paradero y hasta la pasada gestión no se habían obtenido órdenes de captura en su contra.

Sin embargo, apenas en noviembre pasado, tres personas fueron detenidas por personal ministerial de Morelos, por sus vínculos con "El Comando Tlahuica" y acusados de secuestro agravado, narcotráfico y portación de arma de fuego.

Además de esa carpeta abierta, Blanco enfrenta en la Cámara de Diputados un proceso de desafuero por el delito de violación en grado de tentativa contra su media hermana, un hecho que, de acuerdo con la víctima, ocurrió en la Residencia Oficial de Morelos en 2023, cuando el ex futbolista era aún Gobernador del estado.