Cuauhtémoc Blanco confía en que Sección falle a su favor en desafuero

El diputado Cuauhtémoc Blanco (Morena) confió en que la Sección Instructora concluirá que no es procedente su desafuero, por la denuncia de presunto abuso sexual en contra de su media hermana.

Y dijo estar tranquilo y que espera una disculpa de quienes lo han acusado, desde el momento en que hizo público el caso.

"Cuando, primeramente Dios, salga todo a favor, tengo mucha fe, espero que toda la gente que me ha tirado, y que me ha criticado, salgan y me pida una disculpa. Ya estoy cansado de lo mismo y de lo mismo, entonces ahora hay que defenderse. Es muy fácil acusar, a ti también te pueden acusar, ¿no? Pero te tienes que defender, ¿verdad? Entonces, estoy muy tranquilo", comentó.

Este martes, el diputado Hugo Éric Flores (Morena), presidente de la Sección Instructora, dijo que aún no le han notificado a Cuauhtémoc Blanco que recibieron su expediente.

"Todavía no se le notifica, todavía va a haber una sesión previa de la Sección Instructora vamos a seguir todo el procedimiento, voy a seguir diciendo: sin prisa, pero sin pausa. Vamos a ir procedimiento, tras procedimiento, apenas se les dio a conocer (a la Sección Instructora)", explicó.