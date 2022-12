Cristina Fernández, víctima de una venganza.- AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se solidarizó este martes con la Vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, condenada a seis años de prisión por actos de corrupción cometidos durante sus Gobiernos (2007-2015).

A través de su cuenta de Twitter, el Mandatario mexicano aseguró que la sentencia es una venganza política y una vileza del conservadurismo.

"Expreso mi más amplia solidaridad con la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. No tengo duda de que es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo", publicó.

La Vicepresidenta argentina fue condenada este martes a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción durante las administraciones que encabezó.

Esta no es la primera ocasión en que López Obrador ofrece su respaldo a Cristina Fernández.

En septiembre, el Jefe del Ejecutivo condenó el ataque fallido en contra la Vicepresidenta, a quien un hombre apuntó con un arma de fuego, frente a su casa, en Buenos Aires.

"Primero, antes que nada expresar mi condena enérgica por el fallido atentado a la Vicepresidenta de Argentina, a Cristina Kirchner. Fue algo lamentable, reprobable, pero al mismo tiempo diría milagroso porque está bien Cristina", dijo entonces.

"Es un acto reprobable ante cualquier circunstancia, no puede justificarse. Ni tratándose de enemigos, menos de adversarios".

En agosto, López Obrador expresó su apoyo a Fernández a través de un pronunciamiento, que fue firmado por sus homólogos de Argentina, Alberto Fernández; Colombia, Gustavo Petro, y Bolivia, Luis Arce, luego de que un Fiscal federal pidiera aplicar a la ex Presidenta una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

"Las personas firmantes manifestamos nuestro más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual Vicepresidenta de la República Argentina. Manifestamos nuestro más firme respaldo y condenado rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos", aseguraron.

"Dicha persecución tiene como objetivo apartar a Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal".

Sin embargo, un día después, el político tabasqueño admitió que firmó el documento sin conocer a fondo las acusaciones en su contra y que lo suscribió a petición del Presidente de Argentina, Alberto Fernández.

"No se le puede impedir a nadie que participe en política ser candidato o candidata solo porque de fabrica un supuesto delito, un poco lo que me hicieron a mí con el desafuero, que Fox no quería que yo apareciera en la boleta, como candidato", aseveró.