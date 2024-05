Afronta México crisis migratoria

Ciudad de México.- Los números marcan la crisis migratoria de México. A un lado, los 2,5 millones de migrantes que fueron detenidos tras cruzar a Estados Unidos en 2023. El mayor número del que hay registro en la historia de esa frontera. Al otro, los 4.000 extranjeros irregulares que el Gobierno de Joe Biden ha puesto como límite para procesar al día en su territorio. Entre las dos cifras una realidad cada vez más compleja: la violencia y pobreza de los países que siguen expulsando a su población, el sufrimiento de los migrantes al atravesar un México marcado por la inseguridad y el crimen, y, al final del recorrido, las políticas y discursos antimigratorios que expanden sus tentáculos en Estados Unidos. "Nuestro problema de migración ya no es entre México y EU, sino que va más allá, tiene que haber una mirada regional, un cambio de paradigma", ha dicho este martes la secretaria de Exteriores, Alicia Bárcena, al presentar los detalles del Gobierno para abordar la crisis, en un plan que han llamado Modelo Mexicano de Movilidad Humana.





MODELO ÚNICO

En la estrategia, liderada por la secretaría de Exteriores, participan la mayoría de las dependencias de la Administración de Andrés Manuel López Obrador. La crisis migratoria se ha convertido en un problema transversal. "Necesitamos un modelo único porque México tiene características únicas: somos un país de origen de migrantes, de tránsito, de destino y de retorno", ha resumido la canciller, que ha empezado planteando con cifras el tamaño de la crisis.

En 2023 fue el punto más alto de los llamados "encuentros" por la patrulla fronteriza de Estados Unidos: de los 2,5 millones, el 30% fueron de mexicanos, y después le siguieron 360.000 de Venezuela, 260.000 de Guatemala, 235.000 de Honduras, 156.000 de Colombia y 123.000 de Ecuador. En contraste, en 2018, por ejemplo, no llegaron a 500.000. El año pasado también se rompió el récord de solicitudes de asilo en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar): 140.900. Cinco años antes, en 2019, fue de la mitad y en 2018 no superaron los 30.000. "2023 fue el máximo histórico en todo", ha señalado Bárcena.





RECUERDAN EL CIERRE

La canciller ha recordado un día en concreto: el 18 de diciembre de 2023, cuando Estados Unidos anunció el cierre de siete de sus puestos fronterizos. "¿Por qué? Porque llegaron a la frontera norte 12.500 personas. Y la capacidad de EU para procesar es 4.000, entonces había una sobredimensión de personas que querían cruzar, y no había capacidad", relata. Ante esa situación, dice, se iniciaron reuniones y se planeó la cumbre de Palenque "para hacer un plan conjunto para poder atender los problemas de la migración": "México no puede estar solo, solos no podemos enfrentar este problema".

El plan incluye varios ejes. El primero es el que llaman de "cooperación", que incluye invertir 133 millones de dólares, unos 2.250 millones de pesos, en Belice, Cuba, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. "Que no es tanto si se pone a pensar en todo lo que puedes beneficiar", ha dicho la secretaria, que ha cifrado en 80.000 los beneficiarios del programa. "Se les da un sueldo mínimo para que tengan un programa de capacitación en empresas o para que vayan a dedicarse a actividades del campo o la pesca. También lo estamos haciendo con las personas retornadas", ha apuntado, en referencia a los migrantes que México devuelve a sus países de origen.

NECESARIA INVERSIÓN

Para esto, el Gobierno está pidiendo la implicación de Estados Unidos. "El presidente [López Obrador] obviamente ha solicitado a EU que también inviertan, porque resulta que EU aprueba 95.000 millones de dólares para Ucrania y Rusia e Israel, y ¿nuestro hemisferio cuándo?".

La siguiente acción es para los migrantes que atraviesan México, se queden o no en el país como destino final. Bárcena ha afirmado que el Gobierno ha encontrado 65 empresas que pueden ofrecerles trabajo, entre las que está Amazon, AT&T, Rappi, Coppel, FEMSA, L´Oreal o H&M, entre otras. Además, la secretaria se ha congratulado de que ya han conseguido regularizar y emplear a 40.000 de sus solicitantes de asilo.

Alicia Bárcenas en la Reunión Ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección este martes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala).

El centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez después del incendio, el 31 de marzo de 2023.





Mexicanos en el exterior





Bárcena ha detallado este martes el plan del Gobierno para apoyar a los 40 millones de mexicanos que viven en el exterior. Los esfuerzos están centrados en Estados Unidos, donde residen más de 37 millones de ellos; la mayoría son ya mexicanos de tercera y cuarta generación, ha dicho la canciller, pero 10 millones son de primera. "Y al menos hemos identificado que cinco millones están indocumentados en EU. Tenemos que darles una atención prioritaria", ha señalado la secretaria. El Gobierno de López Obrador está tratando de convencer a la Administración de Biden de que regularice a estos cinco millones de mexicanos, especialmente a los que ya llevan más de cinco años en Estados Unidos, pero no cuentan con papeles. "Lo hemos pedido por todos los medios", ha afirmado Bárcena.