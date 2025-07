Proponen tipificar crímenes de odio

Para que los crímenes de odio se tipifiquen en el Código Penal y se sancionen con prisión de 22 a 50 años, las diputadas locales de Morena, Greta Barra, Anylú Bendición Hernández y Grecia Benavides presentaron hoy una iniciativa de reforma.

La reforma al Código Penal, que también fue suscrita por integrantes de la Comisión de Diversidad Sexual de Morena, establece que un crimen de odio es aquel homicidio que se comete por cuestiones de orientación o preferencia sexual o identidad de género.

La sanción planteada para ese ilícito, que es de 22 a 50 años de prisión, podría ampliarse hasta los 55 años de cárcel cuando exista relación cercana entre la víctima y la persona agresora.

"Presentamos esta iniciativa con un mensaje claro: en Nuevo León no hay lugar para el odio", expresó Benavides.

"Tipificar este delito es un acto de justicia, de reconocimiento y de responsabilidad institucional; es momento de que el Estado nombre esta violencia por lo que es: un crimen motivado por el prejuicio, que no debe quedar impune".

Al presentar la reforma, las legisladoras de Morena dijeron que Nuevo León se encuentra entre las entidades del país con mayor número de casos documentados de crímenes de odio.

"Hay activistas que dicen que Nuevo León es uno de los estados más peligrosos para formar parte de la comunidad LGBT", añadió Barra, "por eso es que el crimen de odio deje de ser una agravante y que se tipifique, por sí sólo, como un delito, porque se trata de entender que los crímenes de odio contra la comunidad LGBT tienen particularidades muy específicas que tienen que ver con cómo vivimos y con la discriminación que existe todavía.

"Con esa iniciativa estamos reformando el artículo 16 y adicionando el Título Décimo Quinto Bis 2 y el artículo 331 Bis 9 al Código Penal para establecer que comete el delito de homicidio calificado por razón de odio, quien prive de la vida a una persona motivado por su orientación sexual, identidad y/o expresión de género.

"Estamos desglosando para que la Fiscalía y ninguna autoridad tengan pretexto a la hora de tipificar este delito".

La iniciativa, dijeron, contempla una serie de elementos para presumir la motivación de odio, tales como la existencia de violencia sexual, mutilaciones, exposición pública del cuerpo, incomunicación previa al fallecimiento, o antecedentes de amenazas, acoso o expresiones discriminatorias hacia la víctima por parte de la persona agresora.

"Esta iniciativa no es ideológica, es jurídica y profundamente humana", expresó Hernández.

"Lo que buscamos es reconocer, visibilizar y sancionar una realidad dolorosa que viven muchas personas en nuestro estado, porque no podemos seguir tratando como homicidios comunes hechos que tienen un claro componente de odio".

Óscar Alanís, comisionado estatal de Diversidad Sexual de Morena, y Summer Rain, activista por la población LGBTIQ+, dijeron que en la reforma también se plantea clasificar ese delito como grave, lo que implica mayores restricciones a beneficios procesales para el agresor.

"Estamos cansadas de lo que estamos viviendo, las autoridades no nos hacen caso y no nos pueden prestar atención de la manera adecuada, porque los crímenes de odio no se han tipificado en Nuevo León, es necesario que los crímenes de odio sean atendidos y esta iniciativa abarca a toda la comunidad", expresó Rain.