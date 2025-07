Rescatan 383 cuerpos pero no avanzan en proceso de identificación

La identificación de los 383 cuerpos del crematorio de Juárez avanza a cámara lenta: "Esto es como una herida que nunca cierra"

De los 383 cuerpos que fueron rescatados del predio del crematorio, solo hay seis plenamente identificados. Los peritos han sometido a 133 a un proceso de hidratación para tratar de sacar sus huellas dactilares

Fernanda Carrera busca a su abuelo, José de la Cruz Carrera, entre los 383 cuerpos que las autoridades han recuperado del crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez. La mujer acudió la semana pasada a las oficinas de la Fiscalía para dar toda la información para la identificación del cuerpo. Entregó fotografías del velorio, la ropa que usó ese día. La familia había velado al abuelo en la funeraria Latinoamericana, una de las que habían trabajado con Plenitud. La nieta explicó a los investigadores que el abuelo tenía un dedo fracturado, se le había quedado desviado; que tenía un catéter que le dejó una marca en una de las muñecas, que llevaba puesto un collar de plata y usaba placas dentales totales.

En un primer momento, los trabajadores de la Fiscalía General del Estado Zona Norte les informaron de que había un cuerpo que coincidía con las características del señor Carrera. Pero pasaron los días y nadie les llamó para confirmar y entregarles los restos de su familiar. En ese limbo viven ahora Fernanda y sus parientes, espacio que comparten con el resto de familias que piensan que alguno de los 383 cuerpos acumulados en el predio de Plenitud, podría ser de una madre, un tío, una abuela, un hermano...

De momento, los peritos han analizado 323 cuerpos. En 133 casos, se inició un proceso de hidratación, con lo que se busca recuperar las huellas digitales para confirmar la identidad de los fallecidos, según ha informado la Fiscalía. En total, las autoridades han identificado plenamente a seis. Además, tienen el nombre probable de otros 67. Hasta este miércoles, a varias semanas de que explotara el escándalo del crematorio, que en vez de entregar cenizas a las familias daba tierra o piedras, la dependencia aún no ha entregado un solo cuerpo.

"Para nosotros ha sido mucha incertidumbre lo que ha pasado", dice Fernanda Carrera, "por el hecho de que no sabemos realmente qué es lo que tenemos en la urna. Realmente ya no sabemos qué es peor, que el cuerpo esté ahí o que no esté, porque si no está, entonces dónde está el cuerpo de nuestro familiar. ¿Qué fue lo que realmente se hizo con él?", se pregunta.

"Nosotros entendemos que ese es un trabajo que a esas personas las vuelve insensibles", sigue Carrera, en referencia a los responsables del crematorio. "Pero no puede ser que dejen cuerpos como si fueran bolsas de basura. Para nosotros ha sido bastante complicado porque ya llevamos un avance y es volver, es como una herida que nunca cierra", añade.

Su caso estuvo plagado de irregularidades desde que terminó el velorio del abuelo, que murió el 2 de julio de 2022, a los 72 años de edad. "Al momento de salir de la misa, el 4 de julio, lo llevaban al crematorio. Se tardaron un mes y medio, nos ponían trabas, así pasaron semanas. Hasta que mi mamá fue a finales de agosto y le dijeron que las cenizas sí estaban ahí, pero que solo había urnas de las más caras, no del paquete que ya habíamos pagado, por eso no nos lo entregaban", dice Carrera.

Al enterarse de la noticia de los cuerpos acumulados en Plenitud, y después de ver los papeles de defunción y corroborar que su abuelo fue incinerado allí, la familia acudió a la Funeraria Latinoamericana para pedir que les cancelaran otros tres servicios que aún están pagando y exigir un reembolso. Pero la repuesta no fue la que esperaban. No solo les negaron el reembolso, sino que aun este martes acudió personal de la funeraria para cobrar la mensualidad que tienen que pagar. "No queremos que esto se quede como otro caso más que se archiva y no se resuelve nunca", zanja Carrera.

El caso del crematorio Plenitud, instalado en la prensa nacional desde hace semana y media, tiene en vilo a las autoridades. Este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmaba que en muchos casos las cenizas que entregaron sus responsables no eran humanas. Hasta el momento, 1.237 personas han sido entrevistadas en la Fiscalía local, en espera de encontrar a algún familiar que falleció en los últimos cinco años y que fue velado en alguna de las seis funerarias que trabajaban con Plenitud.

Será en los próximos días que la Fiscalía terminé la identificación de los cuerpos e inicie el proceso de inhumación o cremación, según lo decida cada familia, ha informado la oficina de la Zona Norte de la dependencia.

Realizan cateos

Mientras tanto, las investigaciones siguen. Este martes la Fiscalía local informaba del registro de dos domicilios en Ciudad Juárez, en busca de documentos que puedan ayudar a la identificación de los cuerpos que fueron encontrados embalsamados en el crematorio Plenitud, la mayoría en condiciones de descomposición. En uno de los cateos, se aseguró documentación relacionada con el crematorio. De manera extraoficial se dio a conocer que los domicilios registrados son de los dos detenidos, el dueño de la empresa, José Luis A.C., de 39 años, y el único empleado del crematorio, Facundo M.R., de 64. La Fiscalía les acusa de inhumación clandestina y tratamiento inadecuado de cuerpos, aunque la dependencia valora imputarles también el delito de fraude.