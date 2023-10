Alerta sanitaria; crece el dengue

Ciudad de México



Los contagios por el virus del dengue se han disparado en México. Tanto los casos positivos como las muertes triplican las cifras registradas hasta la misma semana del año pasado. En total, 23.241 casos acumulados y 48 muertes provocadas por la picadura del mosquito aedes aegypti, según datos oficiales de la Secretaría de Salud. En el mismo periodo del año anterior, apenas se confirmaron 5.517 contagios.

Los Estados con más positivos hasta la fecha son Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, aunque hay otros Estados que también registran una subida importante de las estadísticas. Entre ellos están Morelos, Puebla, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Campeche. Las altas temperaturas por el cambio climático, la temporada de lluvias tropicales y la acumulación de agua en patios y jardines para uso doméstico suelen ser el ecosistema perfecto para que proliferen los mosquitos transmisores de esta enfermedad.

En tan solo un año, los casos confirmados de dengue en el país han aumentado en un 317%, según datos oficiales. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó en un reciente informe publicado en septiembre, que América ha registrado en lo que va de 2023 el mayor número de casos de dengue de su historia, con más de 3,4 millones de contagios y 1.612 muertes en toda la región. Con una incidencia acumulada de 343 casos por cada 100.000 habitantes. Las tasas de incidencia más elevadas este año se han registrado en América del Sur, la región Andina, Centroamérica y México, con 124 casos por cada 100.000 habitantes. El mayor número de casos de dengue grave se ha reportado este año en Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y México.

La población más afectada por la picadura del mosquito son los adultos mayores y especialmente los niños, casi el 50% de los enfermos por dengue tienen menos de 18 años, aunque también afecta a la población adulta. "El diagnóstico clínico oportuno, la identificación temprana de signos de alarmas y el manejo y tratamiento adecuado de los pacientes es una de las medidas claves para evitar complicaciones y salvar vidas", señala Sofía Rodríguez Piña, profesora e investigadora de la Facultad de Enfermería de la UNAM.

La especialista achaca al aumento de casos, a las altas concentraciones de población, la proliferación de la pobreza y a la relajación de las medidas preventivas de administraciones locales y la Secretaría de Salud. "Se ha bajado la vigilancia, la fumigación, la limpieza de calles y la relajación de las medidas preventivas para que no se acumule agua en las casas", apunta. "Los casos graves se pueden remitir si se llega a tiempo, pero de ninguna manera podemos aceptar 48 muertes por esta causa en el país porque el dengue es una enfermedad prevenible", agrega Rodríguez Piña.

El virus produce infecciones que, en su mayoría, son asintomáticas, pero en algunos casos pueden ser graves. La especialista recomienda no subestimar los síntomas y acudir a una instancia de salud si se tiene fiebre alta, mucho dolor muscular y moretones (equimosis) en las extremidades. La enfermedad suele tener tres fases: la febril, de tres a siete días, la crítica de otros tres a siete días y la fase de recuperación entre 24 y 48 horas. Existe un mayor riesgo a que los niños desarrollen esta fase crítica. "El dengue no es una enfermedad mortal, lo que puede llevar a la mortalidad son las complicaciones de no tratarlo a tiempo y pensar que es otra enfermedad", explica Rodríguez Piña.

Con la llegada de las lluvias a las regiones más calurosas, también llegan las campañas gubernamentales para que la población se proteja del mosquito. La Secretaría de Salud, por ejemplo, promueve la guía ´Patio Limpio´, un manual para gestionar la eliminación y manejo de recipientes que acumulan agua y pueden convertirse en criaderos de mosquitos vectores de dengue en las viviendas a través de tres sencillos pasos: Lava, tapa, voltea y tira. "Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue", dice el eslogan.

Actualmente, los hospitales no cuentan con una vacuna para prevenir el dengue, pero quizá, podría llegar el próximo año. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó este lunes por primera vez que se suministre la vacuna contra la enfermedad ante el notable incremento de casos no solo en Latinoamérica, también en Asia y África. La vacuna cuadrivalente TAK-003 ?de la farmacéutica japonesa Takeda? está basada en una versión debilitada del virus causante del dengue, y se recomendaría su aplicación para menores de entre seis y 16 años en zonas donde esa enfermedad se haya convertido en un problema importante de salud pública.