Aprobación del Senado para la creación de Transparencia para el Pueblo

Ciudad de México.- Con el rechazo de la Oposición, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la creación del órgano Transparencia para el Pueblo, en sustitución del desaparecido INAI.

La iniciativa presidencial, que dio forma al dictamen aprobado, establece que los derechos de acceso a la información pública y los recursos de revisión, es decir, las inconformidades a las respuestas de solicitudes de información, serán atendidas y resueltas por órganos administrativos de los tres Poderes de la Unión.

Las atribuciones del INAI pasarán a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno y se crea el órgano administrativo desconcentrado de esa dependencia denominado Transparencia para el Pueblo.

En el caso de la información de partidos políticos, corresponderá al Instituto Nacional Electoral (INE) atender y resolver las solicitudes y, en el caso de las peticiones a autoridades estatales y municipales, serán atendidas por órganos internos de vigilancia.

Esos órganos asumirán la labor que, de manera sustantiva, realizaba el INAI y los 32 institutos estatales de transparencia, que también desaparecerán.

"No es cierto que se ocultarán los datos del Gobierno", aseguró la senadora morenista Lilia Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación.

La legisladora duranguense sugirió a los opositores revisar el número de viajes que han hecho los comisionados del INAI.

"Más viajes que de las dos Cámaras del Congreso de la Unión juntas. Tengan la seguridad de que no se va ocultar la información", dijo.

Tras asegurar que habrá momentos en que la autoridad no quiera entregar cierta información, el coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya, refutó el argumento que la 4T esgrimió para desaparecer el INAI: la austeridad.

"Y me parece que es absolutamente falaz: lo único que van a hacer es transferir gran parte de los recursos materiales y humanos que hoy tiene el INAI a una Secretaría (Anticorrupción y Buen Gobierno), dentro del mismo Gobierno para realizar esas funciones", advirtió.

"Pero cuánto costaba el INAI: el 0.01 por ciento del presupuesto. ¿en serio? ¡Por ahorrarnos el 0.01 por ciento vamos a acabar con la posibilidad de que un órgano autónomo e independiente del Gobierno pueda ser el árbitro; ya vamos a transitar a un modelo donde el Gobierno es juez y parte".

El senador priista Néstor Camarillo reconoció que hubo exceso de gastos en el INAI, pero que ello no ameritaba su desaparición.

"Efectivamente, hubo excesos de algunos funcionarios, pero se tiene que entender perfectamente que así como en todos los gobiernos y como en todos los partidos hay buenos, hay malos y hay peores. Yo me enteré muy joven de las famosas toallas de Fox. ¿Cuánto costaban? No, ahí me enteré porque preguntaron y salieron las toallas", expuso.

"Entonces sí sirve el Instituto de Transparencia, el INAI sí servía, ya no existe, tienen razón, ya lo eliminaron, ya no existe. Pero sí hay que recordar que sí era una institución, que sí era transparente, que sí estaba dando resultados, que cada día se iba perfeccionando más conforme iba pasando el tiempo y que hoy simplemente de un plomazo con la mayoría que ustedes tienen, pues lo eliminaron. Y ahora, es como decirle al ratón que ahora cuide el queso".