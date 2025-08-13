Se encarecen 5% los útiles escolares

El material escolar para el regreso a clases registró un incremento del 5% en promedio en sus precios a tasa anual en el área metropolitana de Monterrey, revela un sondeo del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la UANL.

Édgar Luna, director del CIE, detalló que el costo de la lista promedio para el nivel primaria se ubica en un rango de entre 3 mil y 7 mil pesos, dependiendo del tipo de escuela, privada o pública, mientras que para el nivel medio y superior ronda entre 5 mil y 10 mil pesos, dependiendo del tipo de carrera.

Detalló que algunos de los productos de la lista de útiles escolares que aumentaron más fueron los paquetes de bolígrafos, en 4.68%, y los colores de madera, en 1.27%.

"En el tema de libros vemos un incremento anual del 4%, los uniformes registraron aumentos del 20%", agregó.

El NORTE publicó que la Canaco estimó una derrama económica por el regreso a clases de entre 7 mil millones y 7 mil 300 millones de pesos, que significaría un aumento de entre 10% y 16% a tasa anual.

En cuanto a las colegiaturas, Luna informó que se observó un alza de 8% en el nivel primara, de 15% en secundaria y de 4% en preparatoria.

De acuerdo con datos del Inegi, la educación privada de nivel primaria registró una inflación en julio de 5.86% a tasa anual, secundaria de 6.16%, preparatoria de 4.88% y universidad de 2.35%.

En guarderías y estancias infantiles la inflación registrada fue de 6.98%.

En algunos productos relacionados como el servicio de internet, registró una inflación de 5.41% y en libros de texto el aumento fue de 3.06%.