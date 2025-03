Abren más carpetas a Silvano Aureoles

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que existen más denuncias presentadas contra su antecesor perredista, Silvano Aureoles.

Aunque Bedolla se negó a revelar si alguna de ellas es en torno al crimen organizado, señaló que su Gobierno presentó algunas ante la Fiscalía de Michoacán y otras ante la Fiscalía General de la República.

"Hay muchísimas otras denuncias que hemos presentado en la Fiscalía de Michoacán y otras en la FGR, hay más causas contra el Gobernador y esta es la que se concretó de manera clara y precisa, y la investigación está en curso", indicó.

Bedolla negó que las investigaciones contra Aureoles y parte de su gabinete se traten de una persecución política, pues resaltó que la FGR determinó que existían delitos que perseguir.

"Lo que sí es claro, lo que sí tiene sustento totalmente es esta investigación, esta orden de aprehensión. Lo demás es como la política, algunas acciones políticas, tirar cosas al aire para tratar de salir airosos. La calidad de prófugo la tiene hoy el ex Gobernador, Silvano Aureoles", reafirmó.

En entrevista con Radio Fórmula, el Mandatario estatal detalló que detectó el presunto desfalco a las finanzas públicas de la entidad a los seis meses de iniciado su Gobierno en 2021,

Según dijo, el desfalco fue provocado por una operación a la que llamaron "licuadora", donde todos los recursos federalizados del estado se destinaban a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil.

"Yo llegué al Gobierno de Michoacán hace poco más de tres años, de inmediato nos dimos cuenta del gran desfalco que se había generado, (de) un desorden inmenso en las finanzas del estado de Michoacán. Estábamos en quiebra técnica. Tenía casi tres meses que no se le pagaba a los maestros, maestras, teníamos un desastre financiero y nos avocamos a investigar que sucedía con los recursos"

"Había algo a lo que le llamaban la licuadora, consistía en que todo el recurso federal que llegaba, no importaba si venía etiquetado o no, se destinaba para otras cosas distintas", abundó.

Ramírez Bedolla recordó que la investigación tiene relación con desvío de recursos y lavado de dinero que conforman distintos delitos en materia de seguridad pública, pues el dinero se utilizó en el arrendamiento y construcción de cuarteles a sobreprecio.

"Un cuartel más o menos se pagó en algo así como 980 millones de pesos, lo que es totalmente ilógico, fuera de la realidad, un cuartel grande no llega a costar más de 200 millones de pesos", dijo.

Ayer, la jueza de control Patricia Sánchez dictó prisión preventiva en contra de cuatro ex funcionarios del gabinete de Aureoles por presunto peculado, lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación delictuosa.

Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, ex Secretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas, ex delegada administrativa, ambos de la SSP Michoacán, junto con Aureoles fueron relacionados con el desvío de 3 mil 121 millones de pesos para la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil, entre 2015 y 2021.