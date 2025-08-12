Pactan Guanajuato y SLP blindar el límite estatal

Los Gobernadores Libia Dennise García Muñoz Ledo (PAN) y Ricardo Gallardo Cardona (PVEM) firmaron un acuerdo para actuar contra delincuentes que cruzan entre Guanajuato y San Luis Potosí para tratar de evadir la justicia.

El convenio de coordinación en materia de seguridad prevé la consolidación de un esquema de actuación conjunta y efectiva en la región bajío.

"Este acuerdo no sólo fortalece la relación institucional, sino que también brinda herramientas jurídicas para atender problemáticas comunes en zonas limítrofes", dijo Gallardo, quien acudió a Guanajuato con parte de su Gabinete.

"San Luis Potosí y Guanajuato tendrán una colaboración no nada más en la práctica, sino también jurídica, lo que nos permitirá actuar con mayor eficacia, por lo que incidencias como las que se registraban en Villa de Reyes (SLP) y San Felipe (Guanajuato), quedarán subsanadas gracias a este gran convenio", afirmó Gallardo en el Palacio de Gobierno guanajuatense.

El Mandatario se refirió al hecho de que la carretera que conecta ambos municipios ha sido escenario de hallazgos de víctimas y vehículos con reporte de robo y violencia, lo que preocupa por la vulnerabilidad de las vías rurales y la limitada capacidad de cobertura policial en tramos alejados.

Incluso San Felipe vivió un episodio grave cuando siete jóvenes fueron asesinados en la comunidad de San Bartolo de Berrios, hecho que generó conmoción y movilizó a las autoridades estatales y federales para reforzar la seguridad en la zona.

Gallardo expuso que este nuevo convenio contribuirá a cerrarle el paso a la impunidad en casos donde los delincuentes cruzan de un estado a otro para evadir la justicia, a fin de llevarlos ante las autoridades competentes en ambas entidades.

En tanto, la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo afirmó que el convenio interestatal permitirá generar inteligencia y operativos conjuntos que den resultados tangibles.

"Estoy segura de que esta alianza abrirá la puerta a nuevos acuerdos para que nuestra región esté más segura y le vaya mejor", planteó la panista.